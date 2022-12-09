Заводом Nissan в Санкт-Петербурге будет управлять АВТОВАЗ

Названы даже сроки старта нового производства.

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Российский АВТОВАЗ займется управлением петербургской площадкой компании Nissan, активы которой в РФ ранее были переданы ФГУП «НАМИ». Об этом заявил вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Конвейер планируется запустить уже в 2023 году.

Отвечая на вопрос журналистов, как будет развиваться производство в России, он обмолвился, что на площадке Nissan появится новое производство, которое будет осваиваться АВТОВАЗом.

«Активы Nissan принадлежат сегодня НАМИ, управление будет осуществляться АВТОВАЗом», — пояснил Мантуров.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»

в случае с

Может ли АВТОВАЗ управлять этим процессом? Безусловно. Например, производственную деятельность будет осуществлять какая-то китайская или иранская компания (больше никто к нам сейчас прийти не рискнет), а АВТОВАЗ от имени государства будет за процессом присматривать, предоставляя возможности, мощности, осуществляя менеджмент.

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Это вполне ложится в общие договоренности с Ниссаном. Что должен быть сохранен профиль производства — автомобильный; что не подразумевается покупка предприятия, потому что у Ниссана остается право обратного выкупа. И это позволит модернизировать имеющееся производство, чтобы подогнать его под нужды нового производителя.

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Ранее ФГУП «НАМИ» (структура Минпромторга) приобрел все российские aктивы Nissan. Это производственные и нaучно-исследовательские мoщности компании в Санкт-Петербурге и центр продаж и маркeтинга в Москве. Сдeлка предусматривает возможность обратного выкупа «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» своей дoли в течение следующих шeсти лет.

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Источник: ТАСС и «За рулем»



Фото: Анатолий Мальцев/EPA/ТАСС и «За рулем»