Заводом Nissan в Санкт-Петербурге будет управлять АВТОВАЗ — журнал За рулем

Заводом Nissan в Санкт-Петербурге будет управлять АВТОВАЗ

Названы даже сроки старта нового производства.

Материалы по теме
Nissan хочет выйти из альянса с Renault. По важной причине

Российский АВТОВАЗ займется управлением петербургской площадкой компании Nissan, активы которой в РФ ранее были переданы ФГУП «НАМИ». Об этом заявил вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Конвейер планируется запустить уже в 2023 году.

Отвечая на вопрос журналистов, как будет развиваться производство в России, он обмолвился, что на площадке Nissan появится новое производство, которое будет осваиваться АВТОВАЗом.

«Активы Nissan принадлежат сегодня НАМИ, управление будет осуществляться АВТОВАЗом», — пояснил Мантуров.

Материалы по теме
10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублейВозврат балльной системы для нарушителей ПДД — самое время?«За рулем» обзавелся стикерами в Viber

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»

Заводом Nissan в Санкт-Петербурге будет управлять АВТОВАЗ
— В этой истории я вижу два варианта: либо мы на мощностях бывшего завода Nissan выпускаем чужой автомобиль, постепенно превращая его в свой, как в случае с Москвичом, либо просто даем право какому-то стороннему производителю использовать наши мощности под контролем государства.

Может ли АВТОВАЗ управлять этим процессом? Безусловно. Например, производственную деятельность будет осуществлять какая-то китайская или иранская компания (больше никто к нам сейчас прийти не рискнет), а АВТОВАЗ от имени государства будет за процессом присматривать, предоставляя возможности, мощности, осуществляя менеджмент.

Материалы по теме
Nissan ушел из России — кому теперь принадлежат его активы?

Это вполне ложится в общие договоренности с Ниссаном. Что должен быть сохранен профиль производства — автомобильный; что не подразумевается покупка предприятия, потому что у Ниссана остается право обратного выкупа. И это позволит модернизировать имеющееся производство, чтобы подогнать его под нужды нового производителя.

***

Ранее ФГУП «НАМИ» (структура Минпромторга) приобрел все российские aктивы Nissan. Это производственные и нaучно-исследовательские мoщности компании в Санкт-Петербурге и центр продаж и маркeтинга в Москве. Сдeлка предусматривает возможность обратного выкупа «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» своей дoли в течение следующих шeсти лет.

  • После ухода Nissan, что будет с гарантией на автомобили? Ответ тут.
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube.

Источник: ТАСС и «За рулем»

Фото: Анатолий Мальцев/EPA/ТАСС и «За рулем»

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Наше новое видео
Новый российский седан по цене Весты на тестах «За рулем»
Когда появится российский электрогрузовик EVM Pro? Известны подробности
Тест самой современной в истории Волги ГАЗ-3111

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров856
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: