Вышла новая Джимхана, и эта машина вас просто шокирует

Вдохновленная оригинальной серией Кена Блока, новая Джимхана в очередной раз задает новые стандарты хорошего автомобильного экшена.

Материалы по теме Смертельный номер: 156 поворотов на пределе возможностей

И хотя сам Блок совсем недавно рассекал по улица Лас-Вегаса на электрической Audi S1 в рамках так называемой «электрикханы», его хороший друг Трэвис Пастрана облюбовал один из живописных уголков Флориды, чтобы оторваться в духе старой школы. Убойным «снарядом» на сей раз выступил полноприводный Subaru Wagon.

В течение последних месяцев машина успела засветиться в нескольких любительских роликах с небольших соревнований, где проходила обкатка, но в снятой с неизменной любовью, вкусом и профессионализмом новой Джимхане «вагон» раскрывается (в буквальном смысле — взгляните на эту активную аэродинамику!) в полную силу.

А еще Кен Блок — «отец года»: он усадил за руль 13-летнюю дочь, которая к тому же сломала руку на занятиях гимнастикой.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР Требуется 7 тыс. шин популярных размеров Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Youtube / Hoonigan