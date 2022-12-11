Вышла новая Джимхана, и эта машина вас просто шокирует

И хотя сам Блок совсем недавно рассекал по улица Лас-Вегаса на электрической Audi S1 в рамках так называемой «электрикханы», его хороший друг Трэвис Пастрана облюбовал один из живописных уголков Флориды, чтобы оторваться в духе старой школы. Убойным «снарядом» на сей раз выступил полноприводный Subaru Wagon.
В течение последних месяцев машина успела засветиться в нескольких любительских роликах с небольших соревнований, где проходила обкатка, но в снятой с неизменной любовью, вкусом и профессионализмом новой Джимхане «вагон» раскрывается (в буквальном смысле — взгляните на эту активную аэродинамику!) в полную силу.
- А еще Кен Блок — «отец года»: он усадил за руль 13-летнюю дочь, которая к тому же сломала руку на занятиях гимнастикой.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Источник: Youtube / Hoonigan