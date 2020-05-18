Недавно Лия сломала руку. «Ну, это же не помешает тебе держать руль?» — спросил автошоумен Кен Блок.

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Шоумен Кен Блок, за двенадцать лет снявший множество эффектных видео с автомобильными заездами в стиле джимхана, посадил за руль «боевого» автомобиля дочь. В ролике будет раллийный Ford Escort Mk2 RS 1978 года, которым Блок владел с 2008-го, а около пяти лет назад полностью перестроил под джимхану, пишет Carscoops. 2,5-литровый атмосферный бензиновый мотор машины развивает 355 л.с., передавая момент через 6-ступенчатую секвентальную коробку на заднюю ось.

Тринадцатилетнюю Лию, которой предстояло сесть за руль этого монстра, нельзя назвать неподготовленной в автоспорте: гоняясь в юниорском багги, она добилась «пары подиумов и... пары аварий», как иронично заметил отец. Однако на то, чтобы познакомиться с механической коробкой передач со сцеплением, у нее было всего два дня перед съемками и папин Focus RS. А научиться синхронизировать работу сцеплением и ручным тормозом, чтобы получить правильное скольжение, ей предстояло уже по ходу заезда.

Усугублялась ситуация тем, что не так давно Лия сломала руку, занимаясь гимнастикой. «Ну, это же не помешает тебе держать руль?» — спросил Кен Блок, явно метящий в отцы года. Но если кроме шуток, то с таким инструктором и таким отцом у Лии точно все получится.

Кен Блок, по большому счету, открыл жанр современного экшн-видео с участием автомобилей, в котором на сегодняшний день создано немало шедевральных работ — как, например, та, где КАМАЗ прыгает через несущийся Lamborghini.

Фото: скриншот Youtube, канал Ken Block