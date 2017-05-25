Два знаменитых гонщика поспорили, кто быстрее доберется на фестиваль скорости в Гудвуд.

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Фестиваль скорости в Гудвуде, проходящий на территории Великобритании, является одним из самых значимых в мире. На мероприятии традиционно представлены новейшие гиперкары, уникальные и винтажные автомобили.

Но из-за популярности найти место на парковке мероприятия не так просто. Кроме того, суеты добавляют безбашенные гонщики, такие как Майк Уиддетт и Эдуард Николаев, поспорившие, кто быстрее доберется до места проведения фестиваля.

Уиддетт, новозеландский дрифт-гонщик, едет в Гудвуд на своем Lamborghini Huracan LP580–2. Во время заправки гиперкара он сталкивается с Эдуардом Николаевым, победителем ралли «Дакар» 2019, 2018 и 2017 годов, который тоже едет в Гудвуд, но на КАМАЗе. Слово за слово, и гонщики решили поспорить, кто первым доберется до места. И тут начинается гонка, полная трюков, юмора и рева моторов.

Lamborghini должен держаться дороги, а КАМАЗ может проехать где угодно и как угодно, съезжая с асфальта и возвращаясь на него. Одним из самых захватывающих моментов видео стал прыжок Николая через суперкар Уиддетта. Когда же они прибывают на фестиваль, на парковке уже нет свободных мест, и начинается новая борьба.

КАМАЗ уже не первый раз соревнуется наравне с легковыми автомобилями. Например, он сходился в дрифте с Mazda RX-8.

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Фото, видео: YouTube