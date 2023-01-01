Сколько платят за ОСАГО в Европе

Цены на страховые полисы там растут, но чем ближе к Атлантическому побережью, тем страховка дешевле.

Материалы по теме Бюджетные новые шины или б/у премиум — что лучше

Ассоциация страховых компаний Assurland опубликовала исследование с ценами страховых полисов в Европе, что весьма любопытно. В Европе ОСАГО называется «Зеленая карта» — по сути, это такой же договор страхования автогражданской ответственности.

«Сегодня полис автострахования стоит в среднем 630 евро по сравнению с 611 евро в прошлом году», — говорится в исследовании.

Причиной роста цен называют инфляцию, увеличение стоимости запасных частей и ремонта и даже удаленную работу, из-за которой люди стали меньше ездить.

Свой вклад в стоимость внесли и участившиеся стихийные бедствия: наводнения, град, аномальная жара. Это привело к повреждению 340 000 автомобилей в 2022 году, что потребовало компенсаций на сумму более 1 миллиарда евро.

Материалы по теме Самый крутой в мире внедорожник выставили на продажу

Самая дорогая страховка — в Иль-де-Франс (Франция) — в среднем она составляет сегодня 745 евро в год (49 тысяч рублей). В Бретани страховой полис стоит лишь 500 евро (33 тысячи рублей).

В регионах, расположенных на атлантическом побережье, цены на полисы оказались ниже.

Водители в возрасте 18–25 лет платят за страховку в среднем 1255 евро (83 тысячи рублей), а 56-65-летние водители — 450 евро (30 тысяч рублей).

Обновленный седан Geely Emgrand — названы цены.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм .

Фото: Gareth Harrison / Unsplash