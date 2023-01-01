Автоблогеры снимали обзор и чуть не погибли — журнал За рулем

Автоблогеры снимали обзор и чуть не погибли

Восторг от мощной тачки закончился на первом же перекрестке.

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В Москве блогеры решили протестировать БМВ X6, но испытание очень быстро завершилось самым печальным образом.

Когда мотор заревел, участники съемок восторженно закричали. Казалось, что впереди скоростные приключения на ночных дорогах.

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«Это просто бомба. А мы не разобьемся? Точно?» — провидчески испугалась девушка на переднем сиденье.

Прямо на пути следования разворачивался грузовичок Hyundai Porter. В него-то и врезался БМВ. Никто из участников ДТП не погиб, зато дорогой кроссовер почти лишился передней части, потому что после столкновения машина отлетела в столб. Кузов грузовичка разлетелся в щепки.


Источник: Россия-1

Фото: depositphotos.com

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