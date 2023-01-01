Автоблогеры снимали обзор и чуть не погибли

Восторг от мощной тачки закончился на первом же перекрестке.

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В Москве блогеры решили протестировать БМВ X6, но испытание очень быстро завершилось самым печальным образом.

Когда мотор заревел, участники съемок восторженно закричали. Казалось, что впереди скоростные приключения на ночных дорогах.

«Это просто бомба. А мы не разобьемся? Точно?» — провидчески испугалась девушка на переднем сиденье.

Прямо на пути следования разворачивался грузовичок Hyundai Porter. В него-то и врезался БМВ. Никто из участников ДТП не погиб, зато дорогой кроссовер почти лишился передней части, потому что после столкновения машина отлетела в столб. Кузов грузовичка разлетелся в щепки.

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Источник: Россия-1

Фото: depositphotos.com