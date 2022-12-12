Автопроизводители заявляют, что собирать машины в Китае больше не выгодно

Возможно, даже электромобили для Европы скоро будет выгоднее производить в Индии.

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Генеральный директор группы Stellantis Карлос Таварес поставил под сомнение производство автомобилей в Китае.

Долгое время Поднебесная считалась выгодным местом для западного автомобилестроения. Любой производитель, который сумел там закрепиться, получал колоссальную прибыль — так это выглядело совсем недавно.

Однако прибыльный бизнес на крупнейшем автомобильном рынке мира перестал быть таким легким, как несколько лет назад. Все производители это замечают, но только босс Stellantis Карлос Таварес нашел в себе смелость открыто об этом сказать.

В Stellantis больше не выгодно производить автомобили в Китае, говорит он. Это связано со стратегией оптимизации активов, которую в настоящее время проводит автомобильная группа. Это может означать, что производитель автомобилей сократит количество заводов.

«Если мы продолжим придерживаться этой стратегии, нам не нужны больше заводы в Китае», — сказал Таварес в Париже.

Так, бренд Jeep Stellantis объявил, что выйдет из своего китайского совместного предприятия с государственной Guangzhou Automobile Group (GAC) и закроет завод, который работал двенадцать лет. Аналогичные шаги могут быть предприняты и другими производителями группы, такими как Peugeot и Citroën.

Причины

Таварес сказал, что причина такого решения Jeep заключалась в том, что китайское правительство все больше хотело вмешиваться в бизнес-решения. Кроме того, местный партнер GAC «не сделал того, что было обещано». Свою роль сыграла и глобальная политическая ситуация.

«Мы не хотим стать жертвой перекрестных санкций, как это произошло в последнее время с другими компаниями в других регионах мира», — сказал Таварес.

Между Китаем и западным миром растет напряженность, и это непременно повлияет на бизнес, считает он.

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Возможно, имеет смысл перенести производство в Индию. Если собирать электромобили для Европы там, то можно извлечь выгоду из низкой стоимости рабочей силы в стране. Его Группа рассматривает этот вариант, но окончательно вопрос пока не решен.

Конкуренция

Таварес также видит угрозу и в местной конкуренции: продукты Geely, BYD, GAC и Ко догнали «европейцев» по качеству и технически, а иногда и опережают в плане электроприводов, аккумуляторных технологий и программного обеспечения.

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