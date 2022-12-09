В Австрии готовят жесткий способ борьбы с лихачами. Не поздоровится! — журнал За рулем

В Австрии готовят жесткий способ борьбы с лихачами. Не поздоровится!

В стране даже планируют поправки в закон. России тоже стоит присмотреться к нововведению.

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Любому, кто будет гонять в Австрии на максимальной скорости, скоро придется смириться с конфискацией автомобиля. Это предусматривают поправки в закон, внесенные по инициативе министерства транспорта.

Согласно документу, любому, кто превышает скорость на 60 км/ч в городе и на 70 км/ч за городом, грозит не только временное лишение водительских прав. Транспортное средство будет изъято прямо на месте.

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«Дорожная ярость опасна для жизни всех остальных людей на улице. У этих людей просто нужно „вырвать из рук орудие убийства“, — считает министр транспорта Леонора Гевесслер.

Ответственный орган районной администрации должен проверить предыдущее поведение водителя за рулем в течение двух недель. Если ранее лихач уже хоть один раз «отметился», конфискованный автомобиль продадут с аукциона. 70% выручки пойдет в фонд безопасности дорожного движения, остальные деньги — муниципальным властям.

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Водители, которые превышают скорость на 80 км/ч в населенных пунктах или на 90 км/ч за пределами города, рискуют немедленно потерять свой автомобиль. Однако есть ограничения. Если транспортное средство принадлежит другому лицу, взято в лизинг или арендовано, оно не может быть продано с аукциона из-за нарушения прав собственности третьих лиц. На эти случаи и рассчитана двухнедельная конфискация, а нарушитель пожизненно лишается водительской лицензии.

Законодательная инициатива сейчас проходит обсуждение и может вступить в силу с середины 2023 года. По статистике, каждый год в этой стране происходит от 400 до 500 случаев аномального превышения скорости, к которым может применяться новый закон.

Источник: auto-motor-und-sport.de

Фото: Depositphotos

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