Главная точка соприкосновения водителя с автомобилем — руль. Концепция этого устройства меняется из года в год, от модели к модели. Руль первых Жигулей был создан по лекалам того времени. По сути, у всех производителей были одинаковые рули — тоненькие и скользкие, диаметром 1,5 см в сечении. Выглядит стильно, но крутить такой неудобно, поэтому водители применяли различные оплетки.
Потом руль стал «толстеть», у «семерки» его диаметр в сечении составляет уже 2,7 см, а спицы расположены так, чтобы было удобно держаться в местах правильного хвата.
Самый маленький руль — у Оки: если у первых Жигулей диаметр рулевого колеса 40 см, то в Оке — 35 см.
Самый удобный и функциональный руль у Весты. Здесь же управление мультимедийной системой автомобиля и обогрев, есть заводская оплетка.
У концептуальных автомобилей рули необычные: так, у Рапана вращается только обод, а ступица с приборами стоит на месте, а у Петер Турбо только одна спица, и та изогнута, у концепта Лада Икс-Рей руль вообще не строго круглой формы.
Но есть проекты, а есть решения, испытанные временем — такой руль стоит на Ниве второго поколения, на Калине, Приоре. Применяется он и в наши дни — простая удобная баранка с оптимальным сечением прекрасно передает философию бренда Lada: просто, функционально, надежно.
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Видео: YouTube
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