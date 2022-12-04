На АВТОВАЗе хранятся тысячи недоукомплектованных автомобилей

На территории АВТОВАЗа скопилось несколько тысяч некомплектных автомобилей Granta, пишет паблик Avtograd news ВКонтакте.
Из-за нарушений логистических цепочек на предприятии периодически не хватает деталей для сборки автомобилей. Временно машины складируются на заводской площадке, как только нужные детали появятся, машины доукомплектуют.
«Руководством автозавода как вариант решения данной проблемы прорабатывается введение ночной смены, укомплектованной из работников первой линии главного конвейера (бывшая В0). Персонал третьей смены будет задействован исключительно для отработки некомплектных автомобилей Grаnta», — пишут в паблике.
Оценить «складские» масштабы можно с помощью видео, снятого с дрона.
- 30 млрд рублей — столько нужно АВТОВАЗу на создание полного привода.
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Источник: Avtograd news ВКонтакте
Видео: YouTube
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