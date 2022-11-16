30 млрд рублей — столько нужно АВТОВАЗу на создание полного привода — журнал За рулем

30 млрд рублей — столько нужно АВТОВАЗу на создание полного привода

И, конечно, процесс этот небыстрый, заявил глава АВТОВАЗа.

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АВТОВАЗ рассматривает создание моделей Lada с новой системой полного привода, сообщил президент компании Максим Соколов в кулуарах «Транспортной недели 2022».

Это важно для технологического суверенитета, о котором сейчас так много говорят. Соколов отметил, что ощущается востребованность полного привода в ряде моделей. Полный привод необходим нашему автопрому и моделям АВТОВАЗа в частности.

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Он отметил, что делать его надо, но быстро не получится. Разработка «укладывается во временной лаг» три-четыре года и требует немалых инвестиций: в пределах 30 млрд рублей.

  • Поставщики ушли — из чего будут делать новые модели Lada? Ответ АВТОВАЗа.
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Источник: РИА Новости

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