И, конечно, процесс этот небыстрый, заявил глава АВТОВАЗа.

АВТОВАЗ рассматривает создание моделей Lada с новой системой полного привода, сообщил президент компании Максим Соколов в кулуарах «Транспортной недели 2022».

Это важно для технологического суверенитета, о котором сейчас так много говорят. Соколов отметил, что ощущается востребованность полного привода в ряде моделей. Полный привод необходим нашему автопрому и моделям АВТОВАЗа в частности.

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Он отметил, что делать его надо, но быстро не получится. Разработка «укладывается во временной лаг» три-четыре года и требует немалых инвестиций: в пределах 30 млрд рублей.

Поставщики ушли — из чего будут делать новые модели Lada? Ответ АВТОВАЗа.

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