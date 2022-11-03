Согласно озвученным планам, новая модель Lada B-класса должна появиться в конце 2024 года, а кроссовер на платформе Vesta — в 2025 году. Сейчас АВТОВАЗ преодолевает кризис поставок запчастей — прежние логистические цепочки были разрушены весной 2022 года. Из каких компонентов будут собирать проектируемые модели?
«Компания сфокусирована на развитии отечественных поставщиков и повышении уровня локализации. <...> Впереди нас ждут новые модели Lada, где ключевые технологии и компоненты будут максимально локализованы», — цитирует портал КО слова президента АВТОВАЗа Максима Соколова.
В последние несколько месяцев локальные поставщики компонентов для АВТОВАЗа появились в Белгородской, Курской и Ульяновской областях.
Фото: АВТОВАЗ