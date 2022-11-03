Поставщики ушли — из чего будут делать новые модели Lada? Ответ АВТОВАЗа — журнал За рулем

Поставщики ушли — из чего будут делать новые модели Lada? Ответ АВТОВАЗа

После разрыва с Renault Group отечественный автогигант остался без огромной базы компонентов и поставщиков.

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Согласно озвученным планам, новая модель Lada B-класса должна появиться в конце 2024 года, а кроссовер на платформе Vesta — в 2025 году. Сейчас АВТОВАЗ преодолевает кризис поставок запчастей — прежние логистические цепочки были разрушены весной 2022 года. Из каких компонентов будут собирать проектируемые модели?

«Компания сфокусирована на развитии отечественных поставщиков и повышении уровня локализации. <...> Впереди нас ждут новые модели Lada, где ключевые технологии и компоненты будут максимально локализованы», — цитирует портал КО слова президента АВТОВАЗа Максима Соколова.

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В последние несколько месяцев локальные поставщики компонентов для АВТОВАЗа появились в Белгородской, Курской и Ульяновской областях.

Фото: АВТОВАЗ

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