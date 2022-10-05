В Белгороде импортозаместили важные детали для трех моделей Lada

Компоненты используются в коробках передач, которыми оснащаются Granta, Niva и Vesta.

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«Старооскольский завод автотракторного электрооборудования им. А.М. Мамонова» (АО «СОАТЭ») отчитался о двукратном увеличении выпуска деталей коробок передач для продукции АВТОВАЗа. Ранее расположенное в Белгородской области предприятие выпускало 120 тысяч комплектов в год, сейчас же годовой объем выпуска будет составлять 280 тысяч комплектов.

Такое расширение производства стало возможным благодаря инвестициям, превышающим 390 млн рублей, из которых 300 млн рублей составил льготный заем Фонда развития промышленности (ФРП), сообщает пресс-служба предприятия.

Новое оборудование на СОАТЭ

«Благодаря проекту ФРП у нас появилась возможность производства любых деталей с механической обработкой методом литья под давлением и весом до 3 кг. Теперь мы смогли локализовать в России производство компонентов коробок передач, которые ранее поставлялись из-за рубежа. Параллельно с этим мы дополнительно создали 21 высокопроизводительное рабочее место», — говорит управляющий директор АО «СОАТЭ» Владимир Боев.

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Ввиду двукратного повышения производительности завода импорт указанных изделий оказался полностью замещен отечественной продукцией, говорят на заводе. Ранее 50% таких деталей было зарубежного производства, в основном из Европы. Теперь и детали, и сырье, из которых они изготовлены, отечественные, качество соответствует мировому уровню, а цены — ниже.

А российский завод Toyota переедет в Казахстан.

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Фото: ФРП