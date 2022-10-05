В Белгороде импортозаместили важные детали для трех моделей Lada — журнал За рулем

В Белгороде импортозаместили важные детали для трех моделей Lada

Компоненты используются в коробках передач, которыми оснащаются Granta, Niva и Vesta.

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«Старооскольский завод автотракторного электрооборудования им. А.М. Мамонова» (АО «СОАТЭ») отчитался о двукратном увеличении выпуска деталей коробок передач для продукции АВТОВАЗа. Ранее расположенное в Белгородской области предприятие выпускало 120 тысяч комплектов в год, сейчас же годовой объем выпуска будет составлять 280 тысяч комплектов.

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Такое расширение производства стало возможным благодаря инвестициям, превышающим 390 млн рублей, из которых 300 млн рублей составил льготный заем Фонда развития промышленности (ФРП), сообщает пресс-служба предприятия.

В Белгороде импортозаместили важные детали для трех моделей LadaНовое оборудование на СОАТЭ
Новое оборудование на СОАТЭ

«Благодаря проекту ФРП у нас появилась возможность производства любых деталей с механической обработкой методом литья под давлением и весом до 3 кг. Теперь мы смогли локализовать в России производство компонентов коробок передач, которые ранее поставлялись из-за рубежа. Параллельно с этим мы дополнительно создали 21 высокопроизводительное рабочее место», — говорит управляющий директор АО «СОАТЭ» Владимир Боев.

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Ввиду двукратного повышения производительности завода импорт указанных изделий оказался полностью замещен отечественной продукцией, говорят на заводе. Ранее 50% таких деталей было зарубежного производства, в основном из Европы. Теперь и детали, и сырье, из которых они изготовлены, отечественные, качество соответствует мировому уровню, а цены — ниже.

Фото: ФРП

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