Импортозамещение: у АВТОВАЗ появится 10 новых поставщиков

Это произойдет в том случае, если руководству предприятий Курской области удастся договориться с автогигантом.

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Сразу десять предприятий в Курской области готовы начать производить компоненты, необходимые для выпуска автомобилей Lada на производственных мощностях АВТОВАЗа. Об этом заявил губернатор Роман Старовойт. Глава региона отметил, что провел встречи с руководством автозавода по поводу поставок комплектующих на конвейер.

Зарубежные поставщики ушли с рынка, наша задача — воспользоваться этим моментом, чтобы предприятия Курской области могли поставлять комплектующие всей линейке автомобилей, которые выпускает АВТОВАЗ, — цитирует Старовойта курская газета «Городские известия».

По словам губернатора, десять предприятий региона выразили готовность выпускать продукцию для АВТОВАЗа. В ближайшее время руководство этих предприятий будет принимающей стороной в переговорах с представителями автозавода. О том, какие конкретно комплектующие планируется производить, пока неизвестно.

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В июне Россию покинул производитель автокресел для автомобилей Renault, которые выпускались на АВТОВАЗе, завод турецкого производителя находился в Ульяновской области. Губернатор Алексей Русских отмечал, что в Ульяновской области 19 предприятий, которые ранее поставляли продукцию на конвейер АВТОВАЗа.

Ранее, в марте АВТОВАЗ договорился с поставщиками компонентов из Азии. В октябре на семейство Lada Niva вернулись важные опции.

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Фото: Елена Афонина / ТАСС