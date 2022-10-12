На все семейство Lada Niva вернулись важные опции

Внедорожники Niva Legend и Niva Travel снова комплектуются кондиционером и подогревом передних сидений.

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Пресс-служба АВТОВАЗа сообщает, что производство таких версий стартовало в начале октября. И напоминает, что кондиционер не только охлаждает салон в жаркую погоду, но и предотвращает запотевание стекол в дождливые периоды. С июля и августа, соответственно, Legend и Travel выпускались без кондиционера, старые запасы у многих дилеров уже закончились, поэтому нововведение действительно своевременное.

На обоих внедорожниках кондиционер и обогрев передних сидений идут как некий единый пакет опций. На Niva Legend обе опции будут в комплектациях Urban, Luxe и [BLACK] 2022 модельного года, а на Niva Travel — в комплектациях Comfort, [BLACK] и Comfort Off-road 2022 модельного года.

Свежий официальный снимок с конвейера — судя по всему, это Niva Travel в комплектации Comfort Off-road'22. Цена пока не названа. Докризисная Comfort Off-road (без указания модельного года) оценивалась в 1 171 900 рублей

Заметим, что на момент публикации заметки большинства указанных комплектаций на официальном сайте АВТОВАЗа еще нет. На странице Niva Legend единственная версия, где прописал модельный год — это «антикризисная» Classic'22, у которой кондиционер отсутствует. В разделе с Niva Travel значится только одна комплектация из вышеперечисленных — внедорожник с кондиционером и подогревами сидений в комплектации [BLACK]'22 оценен заводом в 1 058 900 рублей.

Вместе с тем, пресс-служба указывает, что на комплектации с кондиционером приходится более 60% объема продаж Niva Legend и более 80% Niva Travel. Логично ожидать, что появление всех заявленных версий и объявление цен на них — вопрос ближайшего времени.

Тем более, на конвейере уже собирают Niva Legend с кондиционером, подогревом передних сидений и литыми дисками, характерными для более дорогих версий.

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Фото: АВТОВАЗ