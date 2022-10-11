Комплектация Нивы станет богаче - назван список новых опций

Вслед за Грантой АВТОВАЗ начал оснащать утерянными в начале действия санкций опциями внедорожники Niva Legend. В октябре трехдверные модификации (пятидверные сейчас либо вовсе не производятся, либо выпускаются ограниченно, под госзаказ) на конвейере АВТОВАЗа начали комплектовать кондиционерами, обогревами передних сидений и легкосплавными колесными дисками, сообщает Avrograd News.
Напомним, завод восстановил производство внедорожников этой модели в июле, но лишь в «антикризисном» исполнении Classic' 22 — без какой-либо пользовательской электроники.
Эти антикризисные машины собирались без попавших в дефицит компонентов, но постепенно АВТОВАЗ находит им замену. Страны-поставщики и марки компонентов нигде не указываются.
- А вот про УАЗы известно, что они получат комплектующие из Индии и Китая.
- «За рулем» можно смотреть на RuTube.
Фото: АВТОВАЗ, ВКонтакте / Avrograd News