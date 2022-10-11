Комплектация Нивы станет богаче — назван список новых опций — журнал За рулем

Комплектация Нивы станет богаче - назван список новых опций

Появится пара важных фишек по комфорту и улучшится внешний вид - похоже, АВТОВАЗу удается находить альтернативных поставщиков.

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Вслед за Грантой АВТОВАЗ начал оснащать утерянными в начале действия санкций опциями внедорожники Niva Legend. В октябре трехдверные модификации (пятидверные сейчас либо вовсе не производятся, либо выпускаются ограниченно, под госзаказ) на конвейере АВТОВАЗа начали комплектовать кондиционерами, обогревами передних сидений и легкосплавными колесными дисками, сообщает Avrograd News.

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Комплектация Нивы станет богаче — назван список новых опцийСвежее фото с конвейера, участок перед дождевальной камерой. На переднем плане — Нива с легкосплавными дисками колес. С июля Нивы шли только на «штампах»
Свежее фото с конвейера, участок перед дождевальной камерой. На переднем плане — Нива с легкосплавными дисками колес. С июля Нивы шли только на «штампах»

Напомним, завод восстановил производство внедорожников этой модели в июле, но лишь в «антикризисном» исполнении Classic' 22 — без какой-либо пользовательской электроники.

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Эти антикризисные машины собирались без попавших в дефицит компонентов, но постепенно АВТОВАЗ находит им замену. Страны-поставщики и марки компонентов нигде не указываются.

Фото: АВТОВАЗ, ВКонтакте / Avrograd News

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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

LADA 2013 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков — это позор производителя(подлость — на экспорт идут дру...

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