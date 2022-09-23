АВТОВАЗ прокомментировал ситуацию с некомплектными автомобилями

Глава предприятия признал, что иногда приходится производить некомплектные машины и позже доукомплектовывать их.

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Президент АВТОВАЗа Максим Соколов рассказал, как сейчас складывается ситуация с производством автомобилей в Тольятти. В интервью старейшему автомобильному изданию «За рулем» глава предприятия отметил, что сложный период с перезапуском семейств Niva и Granta позади, а из запасов комплектующих для Ларгуса и Весты удалось суммарно собрать еще три тысячи машин.

В итоге завод выпустил в августе 18 800 машин — почти столько же, сколько годом ранее (тогда было 19 тысяч). Это дало возможность по итогам семи месяцев выйти из убытка и рассчитывать на операционную прибыль к концу года. Планируется за 2022 год собрать 220 тысяч автомобилей при условии «если общая ситуация не будет драматически деградировать», отметил Соколов. По его мнению, из-за санкций АВТОВАЗ живет «как на вулкане».

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Наш инжиниринг и служба закупок работают круглосуточно — и пока мы справляемся со всеми возникающими проблемами. Чтобы конвейер работал без перерыва, некоторые компоненты приходилось возить даже самолетами в ручной клади. Но иногда мы все-таки производим некомплектные автомобили, которые затем доукомплектовываем и отправляем в продажу — в соответствии с теми высокими стандартами качества, которые были установлены во время взаимодействия с Renault», — сказал Соколов.

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По данным из неофициальных источников, на внутренних территориях АВТОВАЗа сейчас скопилось множество некомплектных автомобилей — в основном это Нивы без ремней безопасности. По последним сообщениям, для Niva Legend не хватает именно задних ремней, а также по обеим моделям (Travel и Legend) есть некомплектность по топливной рампе.

Ранее СМИ сообщали, что под недособранные Нивы пришлось занять даже площадки законсервированного завода «Лада Запад Тольятти», но пресс-служба АВТОВАЗа заявила, что на сборке машин «все по плану».

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Фото: АВТОВАЗ