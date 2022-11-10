Как губернатор Самарской области «сальники добывал» для АВТОВАЗа

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в прямом эфире «Россия24.Самара» рассказал, как провел выходные.
Ему пришлось лично добывать комплектующие для АВТОВАЗа:
Звонил своему коллеге в Саратовской области — он помог решить вопрос с резинотехникой. В выходные дни был отправлен каучук, изготовлены сальники, и они уже будут поставлены на АВТОВАЗ, и конвейер не остановится.
Да, иногда и так.
Ну что такое остановка конвейера?
Конечно, это большая проблема, в первую очередь для работников АВТОВАЗа, смежных производств и предприятий, ну и для нашего региона.
Глава региона отметил, что находится во взаимодействии с коллегами, руководством АВТОВАЗа, с квалифицированной профессиональной командой, которая сегодня преодолевает сложности на автозаводе, и совместно им удается справляться с задачами.
- Поставщики ушли — из чего будут делать новые модели Lada? Ответ АВТОВАЗа.
- «За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте.
Фото: vk.com/azarovlife
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