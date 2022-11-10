Как губернатор Самарской области «сальники добывал» для АВТОВАЗа

Проблемы с комплектующими на предприятии остаются. Иногда, чтобы решить проблему, приходится задействовать личные связи главы региона.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в прямом эфире «Россия24.Самара» рассказал, как провел выходные.

Ему пришлось лично добывать комплектующие для АВТОВАЗа:

Звонил своему коллеге в Саратовской области — он помог решить вопрос с резинотехникой. В выходные дни был отправлен каучук, изготовлены сальники, и они уже будут поставлены на АВТОВАЗ, и конвейер не остановится.

Да, иногда и так.

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Ну что такое остановка конвейера?

Конечно, это большая проблема, в первую очередь для работников АВТОВАЗа, смежных производств и предприятий, ну и для нашего региона.

Глава региона отметил, что находится во взаимодействии с коллегами, руководством АВТОВАЗа, с квалифицированной профессиональной командой, которая сегодня преодолевает сложности на автозаводе, и совместно им удается справляться с задачами.

Поставщики ушли — из чего будут делать новые модели Lada? Ответ АВТОВАЗа.

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Фото: vk.com/azarovlife

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