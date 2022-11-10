Как губернатор Самарской области «сальники добывал» для АВТОВАЗа — журнал За рулем

Как губернатор Самарской области «сальники добывал» для АВТОВАЗа

Проблемы с комплектующими на предприятии остаются. Иногда, чтобы решить проблему, приходится задействовать личные связи главы региона.

Материалы по теме
АВТОВАЗ нашел поставщика важного компонента для новой Весты

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в прямом эфире «Россия24.Самара» рассказал, как провел выходные.

Ему пришлось лично добывать комплектующие для АВТОВАЗа:

Как губернатор Самарской области «сальники добывал» для АВТОВАЗа
Я включился в работу по поставке комплектующих, чтобы АВТОВАЗ не остановил конвейер. Сальники добывал. Звонил в Кировскую область, спасибо, губернатор нам помог решит вопрос с каучуком особой марки.

Звонил своему коллеге в Саратовской области — он помог решить вопрос с резинотехникой. В выходные дни был отправлен каучук, изготовлены сальники, и они уже будут поставлены на АВТОВАЗ, и конвейер не остановится.

Да, иногда и так.

Материалы по теме
АВТОВАЗ показал, как сваривают кузова Lada Granta (видео)

Ну что такое остановка конвейера?

Конечно, это большая проблема, в первую очередь для работников АВТОВАЗа, смежных производств и предприятий, ну и для нашего региона.

Материалы по теме
10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублейСправедливое наказание: штрафы привяжут к мощности автоРано или поздно это случится с вами в лифте

Глава региона отметил, что находится во взаимодействии с коллегами, руководством АВТОВАЗа, с квалифицированной профессиональной командой, которая сегодня преодолевает сложности на автозаводе, и совместно им удается справляться с задачами.

Фото: vk.com/azarovlife

Коллаж: «За рулем»

Наше новое видео
Интересная (и недорогая) машина из Липецка: тут всё по-другому!
Тест самого доступного (ну, почти) кроссовера для семьи
Тест нового китайского кроссовера Skywell ET5

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров53
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: