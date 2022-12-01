Продажи АВТОВАЗа отстают от производства. Но это не помешает планам

В ноябре продажи составили 21,5 тыс. автомобилей.

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В ноябре АВТОВАЗ продал 21,5 тыс. автомобилей, рассказал Максим Соколов в кулуарах форума «Российский промышленник». При этом продажи отстают от производства, отметил он.

И хотя по сравнению с октябрем продажи выросли на 12,5%, по отношению к ноябрю прошлого года они снизились на 16%.

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи АВТОВАЗа в октябре снизились на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составили 19,145 тыс. штук, а в январе-октябре — на 51%, до 142,910 тыс. штук.

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Тем не менее АВТОВАЗ планирует инвестировать в производство в 2023 году чуть менее 40 млрд рублей (это в 2 раза больше, чем в этом году). Часть средств пойдет на возобновление производства и локализацию моделей Vesta и Largus.

Напомним, после ухода Renault из РФ акционерами АВТОВАЗа стали ФГУП «НАМИ» (67,7%) и госкорпорация «Ростех» (32,3%).

Источник: ТАСС

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