Lada Granta Kub: известны цены

Мелкосерийная модель Lada Granta Kub от нижегородской компании «Промтех» проходит сертификацию, и в декабре автомобили должны поступить в продажу.

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Пассажирская модификация Lada Granta Kub является дальнейшим развитием семейства легковых коммерческих автомобилей Kub, выпускаемых предприятием «Промышленные технологии» («Промтех»).

Автомобиль представляет собой переднюю часть от легковушки Granta, объединенную с надстройкой в виде силового металлического каркаса, обшитого цельноформованными панелями из композитных материалов снаружи и АБС-пластиком изнутри. Удлиненная до 3050 мм колесная база улучшила устойчивость машины на дороге.

Lada Granta Kub предлагается в 5-местном грузопассажирском и 8-местном пассажирском вариантах. В первом случае за пассажирским диваном второго ряда размещается грузовая площадка 1540х1440 мм. Во втором — сзади установлен еще один 3-местный диван.

Процесс посадки упрощают высокие входные двери 1250 мм и салон высотой 1320 мм.

Lada Granta Kub в базовом исполнении комплектуется 1,6-литровым 90-сильным бензиновым двигателем ВАЗ-11182. Опционно можно заказать автомобиль с увеличенной до 116 л.с. мощностью мотора. Коробка передач в обоих случаях механическая, 5-ступенчатая.

Автомобили должны появиться в продаже в декабре, по предварительным данным, за минивэн в 8-местном исполнении попросят 1 млн 750 тыс. рублей, 5-местная версия обойдется на 50 тыс. дешевле .

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Еще любопытная деталь: «Промтех» организует прямые продажи от завода — без дилерских накруток. Дилеры Лады также такие автомобили могут предлагать, но там цены будут уже иными.

На узлы и агрегаты действует гарантия АВТОВАЗа, на установленную надстройку — от «Промтеха».

Источник, фото: «Промтех»