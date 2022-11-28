АВТОВАЗ определился, с выпуска каких моделей начнет 2023 год

Режим шестидневной рабочей недели в следующем году сохранится.

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После январских каникул АВТОВАЗ будет выпускать пять моделей двух семейств — LADA Granta и LADA Niva. Окраска кузовов будет проводиться в четыре цвета.

Granta представят седаном, лифтбеком и универсалом Cross. А вот хэтчбек LADA Granta в январе на конвейер не вернется. Седан и лифтбек пойдут в производство в четырех комплектациях, а универсал — в трех. Granta представлена в двух цветах — белый «ледниковый» и черный «пантера».

LADA Niva планируется выпускать в цветах — светло-коричневом «брюн тенакуру», темно-зеленом «несси 2» и черном «пантера». В трех комплектациях в январе будут собираться Niva Travel и в двух — Niva Legend.

Оба конвейера в январе 2023 года будут работать по тем же графикам, что и сейчас.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Нетипичный АвтоВАЗ

Фото: АВТОВАЗ