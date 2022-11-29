Пружины наши: еще одна отечественная деталь для АВТОВАЗа — журнал За рулем

Пружины наши: еще одна отечественная деталь для АВТОВАЗа

Автокомпоненты выпускают для моделей Granta, Granta Sport и Vesta.

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Научно-производственный центр «Пружина» из Удмуртии приступил к серийным поставкам детали подвески для Lada Granta Classic´22 и Granta Sport, а также станет поставщиком по проекту Vesta в рамках программы импортозамещения.

НПЦ «Пружина» уже несколько лет изготавливает автомобильные пружины для предприятий отечественного автопрома. Ижевскими пружинами комплектуются автомобили премиум-класса Aurus (ФГУП «НАМИ»), легковые и коммерческие автомобили производства ООО «ПСМА Рус».

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Пружины наши: еще одна отечественная деталь для АВТОВАЗа

Кроме того, предприятие осваивает сегмент вторичного рынка, обеспечивая поставки пружин для моделей Priora, Kalina и тюнинга подвески для автомобилей семейства Lada Niva и УАЗ.

Пружины сложной геометрической формы изготавливают по технологии холодной навивки из высокопрочной пружинной проволоки. Деталь предприятия позволяет заместить продукцию иностранных аналогов.

Методики и улучшения

При производстве используются методики мировых автопроизводителей, включающие проведение полного цикла испытаний и подготовку всей необходимой документации по международному стандарту автомобилестроения IATF 16949.

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Важный момент: производственному центру удалось улучшить конструкцию и локализовать выпуск пружин для Lada Granta Sport в течение двух месяцев, притом что обычно такая работа занимает минимум полгода.

Источник, фото: НПЦ «Пружина»

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