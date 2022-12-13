Эксперт дал советы, как вытащить «севший» в снег автомобиль

На этот случай в багажнике должны быть некоторые инструменты.

Сначала попробуйте расчистить снег лопатой. Нужно создать колею под колесами, чтобы автомобиль мог спокойно выехать.

Если лопаты под рукой нет, можно утрамбовать снег ногами или использовать подручные средства, рассказал эксперт онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру Максим Соколов.

Выезжать следует плавно, на низкой скорости. Автоматическую коробку передач нужно переключить в режим «R». Нажимать на газ мягко, чтобы колеса крутились медленно.

Если почувствуете пробуксовку — остановитесь. Не следует резко давить на газ в надежде рывком выехать из сугроба. В результате машина буксует, образует под колесами глубокую колею и еще сильнее закапывается.

Раскачивание автомобиля

Если не помогло, можно попробовать раскачать машину. На механике для этого попеременно газуйте и отпускайте педаль, постепенно увеличивая амплитуду. На автомате действуйте двумя ногами вместо одной: правую поставьте на газ, левую — на тормоз. Ручку переведите в положение «D». Выжмите педаль газа и продвиньтесь вперед. Надавите на тормоз и включите заднюю передачу. Отпустите тормоз и сдайте назад. Таким образом машина наберет инерцию, которая позволит вывести автомобиль из сугроба.

Народные методы

Можно подложить какой-нибудь предмет под колеса. Это могут быть специальные противобуксовочные траки или подручные средства — доски, палки, тряпки. Приподнимите машину домкратом или просто подложите предмет под ведущие колеса, а затем медленно выезжайте из сугроба.

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Можно попробовать растопить снег под колесами. Для этого используйте соль, песок или незамерзайку. Сцепление должно улучшиться, поэтому колеса не будут проскальзывать.

Что нужно иметь:

Штыковую лопату: поможет и расчистить снег, и расколоть лед. Динамический и статический трос: первый нужен для резкого выдергивания авто, второй — для последующего его вытягивания. Противобуксовочные коврики и ленты: имеют специальную форму в виде решетки с шипами. Подкладываются под колеса и обеспечивают нескользящую поверхность. Антипробуксовочные цепи: крепятся на ведущие колеса, выполняют роль дополнительного протектора. Их следует надевать до попадания в занос или после — если есть возможность воспользоваться домкратом. Реечный домкрат: приподнимает машину, после чего можно зафиксировать на колесе цепи или подложить коврик.

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