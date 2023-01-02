Ювелиры показали часы в стиле болида Формулы-1 (цена удивит!)

Стоит миниатюрная машинка столько, что за эти деньги можно приобрести полноценный новый автомобиль. И далеко не бюджетный.

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Известный ювелирный дом Tiffany & Co. в канун рождественских и новогодних праздников представила новый аксессуар — настольные часы, стилизованные под классический гоночный автомобиль.

Вдохновленные гоночными автомобилями 1950-х годов ювелиры изготовили часы из алюминия и покрасили фирменной краской Tiffany Blue. В машинке установлены износостойкие резиновые шины со спицами и ободами из полированной нержавеющей стали.

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В центре каждого колеса находится бриллиант искусной огранки, а несколько рядов бриллиантового паве украшают безель часов и пластину для гравировки. На левой стороне автомобиля апертура из матовой нержавеющей стали показывает часы и минуты, а спусковой механизм и балансовое колесо расположены под куполом нового произведения искусства.

Все бриллианты вставлены в часы вручную.

Решетка радиатора украшена монограммой ювелирного дома, а на бампере красуется яркая цифра «5», намекая на знаменитый адрес флагманского магазина Tiffany & Co. на Пятой авеню. Время задается вращением трехспицевого руля против часовой стрелки, а заводятся часы путем катания машинки по ровной поверхности.

Общий вес бриллиантов в каратах 19,53, стоимость часов — 215 тысяч долларов (больше 15 млн рублей).

Сделаны они в Швейцарии.

Источник: tiffany.com



Фото: Depositphotos