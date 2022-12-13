КАМАЗ будет сотрудничать с Турцией по созданию автомобилей

Кроме того, обсуждается совместное производство зарядных станций и элементов питания для электрокаров.

Гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин заявил о готовности расширить сотрудничество с турецкими компаниями. Об этом он сказал на деловом форуме, состоявшемся в Торгово-промышленной палате провинции Бурса (Турция).

Речь шла о совместном производстве электромобилей, зарядных станций и элементов питания.

Когогин сказал, что его предприятие готово обеспечить турецких производителей «стабильным объемом заказов на поставку автокомпонентов».

У Турции уже есть опыт в создании электромобилей, примером тому стало недавнее открытие завода TOGG.

Справка

TOGG (сокращение Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu A.Ş.) — турецкая автомобилестроительная компания, нацеленная на выпуск электрических седанов и кроссоверов. Первые кроссоверы уже сошли с конвейера в конце ноября, автомобиль лично протестировал президент страны Реджеп Эрдоган.

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До 100 км/ч кроссовер разгоняется за 4,8 с, он оснащен аккумулятором, заряда которого хватит на 500 км.

Дата серийного выпуска кроссовера назначена на 2023 год, седана — на 2024 год. Сначала автомобили завода будут поступать на внутренний рынок, экспорт в другие страны планируется не раньше 2025 года.





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