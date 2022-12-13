40 российских компаний объединились для создания новых автомобилей

В Москве создана единая платформа для разработки проектов в сфере электромобилестроения. Столичный электромобильный кластер сформирован при участии городских властей. По задумке, Москва должна стать одним из центров электромобилестроения.

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«Среди участников <...> — представители транспортной отрасли, IТ-компании, разработчики электроники, поставщики различного оборудования и материалов. Они займутся созданием компонентов и технологий для серийного производства и обслуживания легковых машин, грузовиков, электробусов. Заодно усилия инженеров и предпринимателей будут направлены на развитие сопутствующей инфраструктуры, а город окажет им всю необходимую поддержку», — говорит заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Сейчас участники уже занимаются тремя проектами, и два из них посвящены разработке аккумуляторов. По решению мэра будет проведен конкурс на заключение контракта по поставке батарей для электромобилей.

В рамках контракта за три года должен построиться завод по выпуску батарей для электробусов и автомобилей марки Москвич. В проект будет вложено как минимум 3 млрд рублей.

А третий проект предполагает создание электрофургона на базе УАЗа. Кстати, запуск EVM Pro на платформе УАЗ Профи отложен до I квартала 2023 года.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник ТАСС

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