Когда появится российский электрогрузовик EVM Pro? Известны подробности — журнал За рулем

Когда появится российский электрогрузовик EVM Pro? Известны подробности

Запуск в серию коммерческого грузовика на электротяге планировался на 2022 год.

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Генеральный директор компании «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» Илья Рашкин сообщил, что начать серийное производство электрогрузомобиля EVM Pro планируется в I квартале 2023 года.

«Мы сдвигаем срок серийного запуска. Сначала мы думали, что успеем запуститься к концу года — сейчас запуск намечен на I квартал 2023 года. Это самое основное, наверное, изменение в нашем проекте, которое произошло. Планируем и в 2023 году, и далее ежегодно выпускать по 1 тыс. электрогрузомобилей», — рассказал Рашкин.

Когда появится российский электрогрузовик EVM Pro? Известны подробностиEVM Pro
EVM Pro

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Перенос производства на более поздние сроки он объяснил поиском партнера: венчурный фонд, с которым в начале года удалось договориться об инвестициях, сам оказался на грани банкротства, и пришлось искать нового инвестора.

Кроме того, Рашкин посетовал, что у компании в процессе запуска производства возникли трудности с закупкой оборудования: часть станков планировалось приобрести в Европе. После того как этого пришлось отказаться, предприятие начало поиск аналогов в Китае.

Мы делали подробный видеообзор об этом грузовичке:

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Источник: ТАСС

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