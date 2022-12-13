Стало известно, сколько будет стоить проезд по новым участкам М-12

Открыты участки трассы М-12 «Москва-Казань» во Владимирской и Свердловской областях.

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В компании «Автодор» назвали стоимость проезда по новым участкам М-12 — она составит чуть больше 220 рублей.

Новые платные участки М-12 должны разгрузить федеральную трассу М-7 «Волга» на участке со 114-го по 169-й километр. На сегодня для транспорта открыто 106 километров трассы «Москва-Казань».

Во Владимирской области благодаря платной магистрали с двумя полосами в каждую сторону удастся пустить автомобили в объезд городов Петушки, Лакинск и других населенных пунктов, где часто возникают пробки.

Как ожидается, движение по всей дороге запустят в конце 2023 года. Длина строящейся платной трассы составляет 811 километров.

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Источник: ТАСС

Фото: АГН «Москва»