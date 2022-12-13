Стало известно, сколько будет стоить проезд по новым участкам М-12 — журнал За рулем

Стало известно, сколько будет стоить проезд по новым участкам М-12

Открыты участки трассы М-12 «Москва-Казань» во Владимирской и Свердловской областях.

Материалы по теме
Стало известно, какие авто будут собирать на заводе Nissan в Петербурге

В компании «Автодор» назвали стоимость проезда по новым участкам М-12 — она составит чуть больше 220 рублей.

Новые платные участки М-12 должны разгрузить федеральную трассу М-7 «Волга» на участке со 114-го по 169-й километр. На сегодня для транспорта открыто 106 километров трассы «Москва-Казань».

Материалы по теме
10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублейВозврат балльной системы для нарушителей ПДД — самое время?«За рулем» обзавелся стикерами в Viber

Во Владимирской области благодаря платной магистрали с двумя полосами в каждую сторону удастся пустить автомобили в объезд городов Петушки, Лакинск и других населенных пунктов, где часто возникают пробки.

Как ожидается, движение по всей дороге запустят в конце 2023 года. Длина строящейся платной трассы составляет 811 километров.

  • «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме
«За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР

Требуется 7 тыс. шин популярных размеров

Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: ТАСС

Фото: АГН «Москва»

Наше новое видео
Последняя Волга ГАЗ-3111: почему она была такой странной?
Самый свежий кроссовер в России: лучшее в мире место для мобильника и другие фишки
5 предубеждений к иранским автомобилям (почти все ложные)

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров118
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: