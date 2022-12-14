Chery обязали продать в России в 2023 году 200 тыс. машин. Но как? — журнал За рулем

Chery обязали продать в России в 2023 году 200 тыс. машин. Но как?

Такой приказ поступил из головного офиса компании.

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Компанию «Чери Автомобили Рус» обязали продать 200 тыс. машин в 2023 году, рассказали источники портала Drom. Однако откуда возьмутся такие продажи, пока неясно.

Так, в третьем квартале, по сведениям издания, реализовано всего 9935 автомобилей Chery и 4515 дочернего бренда Exeed, и под конец года ситуация вряд ли намного улучшится. Недавно в России появился еще и третий дочерний бренд — Omoda, который прибавит возможностей для увеличения сбыта, но вряд ли настолько.

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В этом году Chery едва ли сможет реализовать больше 50 000 машин, и это далеко от желаемых 200 тысяч. При этом своего производства в России у марки нет, рубль может вернуться к прежним значениям, утильсбор в России власти грозят поднять, а покупательная способность населения остается на прежнем уровне.

Что можно сделать

Достигнуть цели продаж в 200 тысяч в год можно только при условии местной сборки. Ее хотели наладить на мощностях УАЗа в Ульяновске, однако российский производитель попал под санкции, и сотрудничать с ним стало проблематичным из-за опасений вторичных санкций.

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Остается только «Автотор», и наладить производство там вполне реально, тем более что губернатор Калининградской области уже заявил, что предприятие будет выпускать автомобили трех брендов, а СМИ предположили, что речь может идти о марках JAC, Beijing (BAIC) и Chery.

По слухам, выпускать в Калининграде планируют автомобили Chery и Omoda. Exeed на российский конвейер китайцы ставить пока не хотят, а еще у Чери в запасе есть бренд Jetour.

Источник: drom.ru

Фото: Depositphotos

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