Дилеры Казахстана и Белоруссии отказываются продавать автомобили россиянам

Китайские автомобили в Казахстане продаются значительно дешевле, чем в России. Выгода может составить от 15 до 40%. Так, Geely Coolray в комплектации Comfort дилеры Казахстана отдают за 12,5 млн тенге — в пересчете на наши деньги это более 1,5 млн рублей. В России Geely Coolray стоит около 2 млн. Сходная ситуация наблюдается и в Белоруссии.
При этом дилеры обеих соседних стран заявляют, что не продают автомобили россиянам.
Если машину захочет купить клиент с российским паспортом, ему нужно найти посредника-казахстанца или белоруса и купить уже у него. В одном дилерском центре Минска предложили услугу «родственник-белорус на день». То есть продают авто гражданину Белоруссии, а потом он перепродает ее покупателю из России. Стоит такая услуга около 15 тысяч рублей.
Ссылаются на то, что у разных стран нет единой базы электронных ПТС. Однако эксперты говорят, что это просто отговорка: Россия, Белоруссия и Казахстан входят в единый Таможенный союз, проблем быть не должно.
Автодилеры просто не хотят продавать машины на сторону, потому что рассчитывают получать деньги и дальше, уже с обслуживания и ремонта проданных авто.
Что касается цен, то в России сейчас самые дорогие машины на постсоветском пространстве, отмечают аналитики. Китайцы открыто пользуются ситуацией, которая произошла с уходом западных брендов с российского рынка.
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Источник: BFM
Фото: Depositphotos
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