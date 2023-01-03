Как будем ездить в 2023 году? ПДД претерпели изменения

Рассказываем о главных изменениях, которые ждут автомобилистов в этом году.
Изменения в ПДД были внесены постановлением правительства, которое должно вступить в силу 1 марта 2023 года.
Запрет парковки на «островках безопасности»
Так называемые «островки безопасности» будут выделены белой полосатой разметкой и на них нельзя будет останавливаться. За нарушение правил парковки нарушитель может получить штраф в 500 рублей, а в городах федерального значения, в Москве и Санкт-Петербурге, штраф вырастает до 2500 рублей. Кроме того, закон теперь позволяет эвакуировать автомобили, припаркованные на «островках безопасности», и отправлять их на штрафстоянку.
Новые цвета разметки
Территорию для платной стоянки будут обозначать синими линиями, а бесплатные парковки останутся белыми. У знаков платной парковки к традиционной букве «P» добавятся монеты, которые раньше изображались на отдельной белой табличке.
Новая секция для светофора
Появилась новая секция с изображением силуэта пешехода/велосипедиста и стрелки с мигающим сигналом бело-лунного цвета. Эта секция должна размещаться под светофором и служит для информирования водителей, что за поворотом на переходе разрешено движение пешеходам и велосипедистам.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.