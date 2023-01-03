Как будем ездить в 2023 году? ПДД претерпели изменения

Появятся новые знаки, запреты и штрафы, поменяют свой облик светофоры и изменится ряд регламентов.

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Рассказываем о главных изменениях, которые ждут автомобилистов в этом году.

Изменения в ПДД были внесены постановлением правительства, которое должно вступить в силу 1 марта 2023 года.

Запрет парковки на «островках безопасности»

Так называемые «островки безопасности» будут выделены белой полосатой разметкой и на них нельзя будет останавливаться. За нарушение правил парковки нарушитель может получить штраф в 500 рублей, а в городах федерального значения, в Москве и Санкт-Петербурге, штраф вырастает до 2500 рублей. Кроме того, закон теперь позволяет эвакуировать автомобили, припаркованные на «островках безопасности», и отправлять их на штрафстоянку.

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Новые цвета разметки

Территорию для платной стоянки будут обозначать синими линиями, а бесплатные парковки останутся белыми. У знаков платной парковки к традиционной букве «P» добавятся монеты, которые раньше изображались на отдельной белой табличке.

Новая секция для светофора

Появилась новая секция с изображением силуэта пешехода/велосипедиста и стрелки с мигающим сигналом бело-лунного цвета. Эта секция должна размещаться под светофором и служит для информирования водителей, что за поворотом на переходе разрешено движение пешеходам и велосипедистам.