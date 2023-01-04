5 идей, как «прокачать» внедорожник

Сделать свою машину уникальной, придать ей более агрессивную и динамичную форму — с такими запросами обычно приходят автовладельцы в специализированные ателье.

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При этом важно не изуродовать облик автомобиля, все улучшения должны быть гармоничными. На что следует обратить внимание при тюнинге кроссоверов и внедорожников, рассказали в студии дизайна автомобилей Larte Design.

Бампер

Если речь идет о городских внедорожниках и кроссоверах, таких как Mercedes Benz GLS и GLE Coupe, или X серии концерна BMW, в основном, отдают предпочтение стильным и спортивным элементам тюнинга из композитных материалов

Доработки такого типа делают внешний вид автомобиля спортивнее. При этом важно не забывать обращать внимание на дорожный просвет, чтобы после установки сплиттера или накладки на передний бампер он не становился меньше.

Радиаторная решетка

Решетка радиатора в современных автомобилях несет не только защитную и декоративную функцию, но и роль концентратора датчиков, поэтому не всегда получается изменить ее форму без потери функциональности авто. Решением может стать решетка радиатора из углеродного волокна — карбона. Форма детали и ее рамки сохраняются, а внешне автомобиль выглядит более эксклюзивно и дорого.

Накладки на пороги

Накладки не только защищают лакокрасочное покрытие от повреждений, но и завершают образ автомобиля. Важно только выбрать такую конструкцию, которая не помешает водителю и пассажирам при посадке.

Пленка

С помощью нее можно изменить цвет автомобиля, придать ему эксклюзивный и спортивный образ. Одним из актуальных направлений сейчас считается комбинация деталей, окрашенных в цвет кузова, с выделенными цветной пленкой фрагментами. Существуют пленки из базальтового волокна, специально под покраску.

Диски

Чем больше размер этих элементов и ниже профиль резины, тем дороже смотрится автомобиль. Но если вы хотите обновить образ автомобиля за счет этих элементов, следует учитывать максимальный размер дисков, на которые в России можно найти зимнюю шипованную резину. В основном это 22 дюйма.

Диффузор

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Можно полностью изменить характер автомобиля за счет агрессивных форм диффузора, установки дополнительных стоп-сигналов и оригинальных насадок на выхлопную систему.

Тут важно обратить внимание на сцепное устройство — есть ли оно и предусмотрено ли в дизайне диффузора для него место.

Машина в пленке — как избежать штрафа?

«За рулем» можно смотреть на YouTube .

Источник: пресс-релиз Larte Design

Фото: Larte Design