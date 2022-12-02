Хочу расклеить машину в корпоративные цвета и нанести логотип компании. Дизайн разработан по заказу. Машина белая, полосы на боках, капот и багажник голубые. Не будет ли проблем с ГИБДД?
Евгений Ерасов, Нижегородская область
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На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
Первая опасность, с которой вы можете столкнуться, - схожесть цветовой гаммы и схемы расположения окрашенных элементов с транспортными средствами полиции, из-за чего ваш автомобиль может быть ошибочно идентифицирован как имеющий отношение к указанной службе.
Образцы соответствующих цветографических схем можно найти в национальном стандарте ГОСТ Р 50574–2019 «Автомобили, автобусы и мотоциклы оперативных служб. Цветографические схемы, опознавательные знаки, надписи, специальные световые и звуковые сигналы. Общие требования». Даже общей схожести будет достаточно для привлечения водителя к ответственности по части 6 статьи 12.5 КоАП РФ за управление транспортным средством, на наружные поверхности которого незаконно нанесены специальные цветографические cхемы автомобилей оперативных служб. Водителю грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет.
Также при осуществлении задуманного необходимо будет обратиться с заявлением в Госавтоинспекцию для внесения изменений в регистрационные данные транспортного средства в связи с изменением его цвета.
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