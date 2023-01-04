Покупатель получил б/у автомобиль в «коробке для кроссовок»

Таким образом онлайн-продавец автомобилей показал, что купить машину в интернете так же просто, как и пару обуви.

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Необычную рекламную кампанию развернул немецкий онлайн-продавец подержанных автомобилей mobile.de. Поскольку отвоевать себе место под солнцем на этой поляне уже не просто, ритейлер решил привлечь внимание к себе таким образом.

Автомобиль одной из первых клиенток нового онлайн-сервиса был доставлен к ее входной двери в Гамбурге в большой «коробке для кроссовок».

В начале декабря оранжевая «обувная» коробка размером 4,90×2,35 метра проехала по улицам города на фургоне и вызвала любопытство прохожих. «Лежал» в ней VW T-Cross, приобретенный на сайте одним щелчком мыши и бесплатно доставленный новому владельцу.

Когда коробка открылась на глазах у Дженнифер Мейер и оттуда выкатилась ее машина, изумлению покупательницы не было предела. А доставил покупку лично руководитель отдела продаж онлайн-сервиса.

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«С новым mobile.de покупка автомобиля стала такой же простой, как покупка кроссовок в интернете, и эта коробка для обуви XL служит тому подтверждением. С нами заказ, обработка, доставка — теперь так же просты», — объяснил Матиас Шмидт.

Впрочем, он уточнил, что в будущем клиентам придется обходиться без такой упаковки, но смысл покупки тот же: выбрал и оплатил свой автомобиль онлайн, а потом просто жди, когда его доставят ко входной двери.

Любопытно также, что на все автомобили дается гарантия 1 год, и в течение 21 дня покупку можно вернуть, если возникнут малейшие проблемы.

Источник: presseportal.de

Фото: Depositphotos