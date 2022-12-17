Как часто нужно мыть машину зимой

Зимой, а особенно в снегопады и оттепели автомобиль быстро покрывается грязью. Помимо грязи, в разные полости машины попадают реагенты, соль и другие вещества, которые провоцируют коррозию кузова и элементов ходовой части. Автоэксперт Джим Дворак рекомендует зимой посещать автомойку хотя бы раз в две недели, чтобы смывать с кузова грязь. Либо всякий раз, когда вашей ласточке особенно досталось от погоды.
У некоторых автомоек есть дополнительные функции. Например, вам могут помыть днище автомобиля. Конечно, за дополнительную плату. Дворак рекомендует заказывать и такую мойку время от времени.
Если вы переживаете за лако-красочное покрытие вашей машины, то никогда не заезжайте на автоматизированные мойки, где работают огромные вращающиеся щетки. Эксперт назвал такие мойки «тоннелями ужаса». Со временем эти щетки могут повредить краску и на машине будут виднеться миллионы мелких царапин.
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Источник: Cars.com
Фото: Nissan
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