Как часто нужно мыть машину зимой — журнал За рулем

Как часто нужно мыть машину зимой

И на какие мойки лучше не заезжать вовсе.

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Зимой, а особенно в снегопады и оттепели автомобиль быстро покрывается грязью. Помимо грязи, в разные полости машины попадают реагенты, соль и другие вещества, которые провоцируют коррозию кузова и элементов ходовой части. Автоэксперт Джим Дворак рекомендует зимой посещать автомойку хотя бы раз в две недели, чтобы смывать с кузова грязь. Либо всякий раз, когда вашей ласточке особенно досталось от погоды.

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У некоторых автомоек есть дополнительные функции. Например, вам могут помыть днище автомобиля. Конечно, за дополнительную плату. Дворак рекомендует заказывать и такую мойку время от времени.

Если вы переживаете за лако-красочное покрытие вашей машины, то никогда не заезжайте на автоматизированные мойки, где работают огромные вращающиеся щетки. Эксперт назвал такие мойки «тоннелями ужаса». Со временем эти щетки могут повредить краску и на машине будут виднеться миллионы мелких царапин.

Источник: Cars.com

Фото: Nissan

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