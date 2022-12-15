О планах Ирана: побыстрее поставлять авто в Россию. И это еще не все — журнал За рулем

О планах Ирана: побыстрее поставлять авто в Россию. И это еще не все

С момента, как были введены санкции против Ирана, страна достигла существенного развития в области производства автомобилей и их компонентов, заявил посол Ирана.

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Посол в РФ Казем Джалали сообщил, что Россия и Иран ведут диалог по поставкам иранских автомобилей. Он надеется, что взаимодействие двух стран в данной сфере как можно скорее перейдет в практическую плоскость.

«Это постоянно присутствует в нашей повестке дня, диалог идет по этому вопросу, и мы претворим это взаимодействие в жизнь», — заявил он на пресс-конференции в резиденции диппредставительства.

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Тема совместного производства автомобилей также обсуждается, и Тегеран надеется на успех и на этом направлении. Посол отметил, что за последние 43 года, с того момента, как были введены санкции против Ирана, страна достигла существенного прогресса в области производства автомобилей и их компонентов.

Источник: ТАСС

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