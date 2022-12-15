О планах Ирана: побыстрее поставлять авто в Россию. И это еще не все

Посол в РФ Казем Джалали сообщил, что Россия и Иран ведут диалог по поставкам иранских автомобилей. Он надеется, что взаимодействие двух стран в данной сфере как можно скорее перейдет в практическую плоскость.
«Это постоянно присутствует в нашей повестке дня, диалог идет по этому вопросу, и мы претворим это взаимодействие в жизнь», — заявил он на пресс-конференции в резиденции диппредставительства.
Тема совместного производства автомобилей также обсуждается, и Тегеран надеется на успех и на этом направлении. Посол отметил, что за последние 43 года, с того момента, как были введены санкции против Ирана, страна достигла существенного прогресса в области производства автомобилей и их компонентов.
- Напомним, два ключевых иранских автопроизводителя, «ИранХодро» и «Сайпа», участвовали на выставке в Москве летом 2022 года и вели переговоры с российскими коллегами.
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Источник: ТАСС
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