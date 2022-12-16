Полноприводный Exeed LX - вас удивит его цена в России

Компания Exeed (премиальный суббренд Chery) начал продавать в России полноприводную версию кроссовера LX. До сих пор автомобиль предлагался исключительно с передним приводом.
Напомним, что переднеприводный Exeed LX стоит в России от 2 339 900 до 2 639 900 рублей. Всего предлагается три комплектации: Luxury, Prestige и Prestige+.
Полноприводный же Exeed LX 4WD продается по цене 3 750 000 рублей.
За эти деньги покупатель получает 1,6-литровый 150-сильный бензиновый турбодвигатель (вместо 1,5-литрового мощностью 148 л.с., как у переднеприводной версии). Также вместо вариатора полноприводная версия оснащается роботом с двумя сцеплениями. Такое сочетание, как обещают в компании, позволяет кроссоверу расходовать 8,1 литра бензина на 100 км в смешанном цикле.
Помимо полного привода, а также новых мотора и коробки кроссовер получил расширенный зимний пакет, сиденья с вентиляцией, адаптивный круиз-контроль и систему предотвращения столкновений.
Кроме того, предусмотрено шесть (а не два) режимов движения: Эко, Комфорт, Спорт, Снег, Грунт и 4х4.
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Фото: Exeed