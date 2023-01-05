Подогрев зеркал на «Жиге». Нет, не электрический!

Почему бы не сделать зеркала с подогревом, но не электрическим, а протянуть обогрев от системы охлаждения. Жидкостной подогрев зеркал заднего вида. Умельцы подсоединили трубки к контуру отопителя «копейки».
Странное решение — ждать прогрева долго, электронагрев был бы гораздо эффективнее и проще, но вот решили поэкспериментировать и сделать так.
Весь процесс хорошо показан на видео.
В целом эксперимент удался: 4 минуты — стекла стали теплыми, лед растаял. 15 минут — и результат налицо.
Собрать такую систему самостоятельно на стареньких Жигулях несложно. В комментариях умельцам из «Гаража 54» предложили еще и подогрев руля антифризом сделать с помощью таких трубок или обогреваемый пол в салоне.
Таким образом, одна идея сразу наталкивает на другую.
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Видео: YouTube
Фото: скриншот
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