Подогрев зеркал на «Жиге». Нет, не электрический! — журнал За рулем

Подогрев зеркал на «Жиге». Нет, не электрический!

На старых машинах подогрева зеркал не было, а штука-то очень полезная! Да и эксперимент в этот раз удался.

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Почему бы не сделать зеркала с подогревом, но не электрическим, а протянуть обогрев от системы охлаждения. Жидкостной подогрев зеркал заднего вида. Умельцы подсоединили трубки к контуру отопителя «копейки».

Странное решение — ждать прогрева долго, электронагрев был бы гораздо эффективнее и проще, но вот решили поэкспериментировать и сделать так.

Весь процесс хорошо показан на видео.

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В целом эксперимент удался: 4 минуты — стекла стали теплыми, лед растаял. 15 минут — и результат налицо.

Собрать такую систему самостоятельно на стареньких Жигулях несложно. В комментариях умельцам из «Гаража 54» предложили еще и подогрев руля антифризом сделать с помощью таких трубок или обогреваемый пол в салоне.

Таким образом, одна идея сразу наталкивает на другую.

Видео: YouTube

Фото: скриншот

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