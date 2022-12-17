Китайский кроссовер, которому не будет отбоя - он уже в России

Речь идет о кроссовере Geely Coolray. Вероятно, его готовят к сертификации для нашего рынка.

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Как сообщает портал Китайские-автомобили.рф, автомобиль засекли в ремзоне одного из столичных дилерских центров.

У обновленного Coolray новые бампер, фары и фонари.

Geely Coolray

В салоне — моноэкран с двумя дисплеями: 10,25 дюйма приборная панель и 12,3 — мультимедийный.

У кроссовера полуторалитровый двигатель на 181 лошадиную силу и семиступенчатый «робот» с двойным сцеплением.

В Китае машина стоит в пересчете на наши деньги от 909 тысяч до 1,09 миллиона рублей. В России же такая машина обойдется больше чем в два миллиона.

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Источник: Китайские автомобили

Фото: Geely