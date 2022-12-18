Названо условие, при котором штраф увеличивается втрое

А водителя могут отправить на общественно-полезные работы.

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Кассационные суды уже выносят приговоры тем автовладельцам, которые не сообщили ГИБДД о новом месте жительства. Новые правила закрепил Второй кассационный суд общей юрисдикции.

Теперь водитель должен сам сообщать в Госавтоинспекцию, что сменил прописку. В противном случае те штрафы, которые будут приходить на прежний адрес и о которых автовладелец не узнает, вырастут в несколько раз.

Например, если человека оштрафовали на пять тысяч рублей за неоплату парковки, его оштрафуют еще на десять тысяч рублей за уклонение от наказания. К этим взысканиям может прибавиться еще и исполнительский сбор судебных приставов.

В случае, когда водитель не оплачивает административный штраф, его могут даже привлечь к общественно-полезным работам за «Уклонение от исполнения административного наказания» (20.25 КоАП РФ).

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Источник: «Российская газета»

Фото: depositphotos.com