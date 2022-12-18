Названо условие, при котором штраф увеличивается втрое — журнал За рулем

Названо условие, при котором штраф увеличивается втрое

А водителя могут отправить на общественно-полезные работы.

Материалы по теме
Нарушил водитель, платит работодатель? Отвечает ли за нарушение ПДД наемный сотрудник

Кассационные суды уже выносят приговоры тем автовладельцам, которые не сообщили ГИБДД о новом месте жительства. Новые правила закрепил Второй кассационный суд общей юрисдикции.

Теперь водитель должен сам сообщать в Госавтоинспекцию, что сменил прописку. В противном случае те штрафы, которые будут приходить на прежний адрес и о которых автовладелец не узнает, вырастут в несколько раз.

Материалы по теме
10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублейСправедливое наказание: штрафы привяжут к мощности автоНазваны регионы РФ, которые получат новый общественный транспорт

Например, если человека оштрафовали на пять тысяч рублей за неоплату парковки, его оштрафуют еще на десять тысяч рублей за уклонение от наказания. К этим взысканиям может прибавиться еще и исполнительский сбор судебных приставов.

В случае, когда водитель не оплачивает административный штраф, его могут даже привлечь к общественно-полезным работам за «Уклонение от исполнения административного наказания» (20.25 КоАП РФ).

Источник: «Российская газета»

Фото: depositphotos.com

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023


Наше новое видео
Новичок «китаец» против бывалого «японца» — обычный тест с неожиданными результатами
Соллерс Арго и Атлант из Елабуги: без китайцев не обошлось
Тест Haval Dargo и Mitsubishi Outlander (видео)

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров1153
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: