Эксперт рассказал, как защитить машину от зимы без гаража

Защитить автомобиль от угона и вредительства поможет закрытый паркинг, но автоэксперт Илья Иванский объяснил, что делать, если такой опции нет.
По его словам, заменить обычный гараж может портативный. Они бывают металлокаркасными, синтепоновыми и т.д.
«Портативные гаражи быстро раскладываются и полностью закрывают автомобиль, что позволяет обеспечить защиту от осадков и сосулек, а также сохранить тепло автомобиля», — заявил специалист.
Иванский также посоветовал использовать автоодеяла, защищающие мотор от мороза. Они производятся из специальных материалов и способны укрыть от низких температур АКБ, двигатель, радиатор. Такие одеяла могут сохранять тепло мотора 4–6 часов, так что водителю не придется долго прогревать машину.
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Источник: «Известия»
Фото: YouTube
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