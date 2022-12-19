Suzuki готовится к выпуску пятидверного Jimny — журнал За рулем

Suzuki готовится к выпуску пятидверного Jimny

Пятидверки будут выпускать в количестве до 6 тыс. единиц каждый месяц.

Материалы по теме
Глава Suzuki получил орден за развитие автопрома

Maruti Suzuki готовит завод в Гургаоне к выпуску 5-дверного Jimny с первого квартала 2024 финансового года. С января 2021 года здесь производили трехдверную версию этого внедорожника Suzuki и экспортировали ее на рынки с левым и правым рулем, например, в Африку и на Ближний Восток.

Теперь сборочную линию перепрофилируют на производство пятидверного Jimny для Индии.

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДД«За рулем» обзавелся стикерами в Viber

Jimny остается рамным внедорожником, и по этой причине он будет производиться на независимой сборочной линии на этом заводе, где также выпускают модели XL6, Ertiga и Eeco.

Jimny будет оснащаться 1,5-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем Suzuki, который развивает мощность 102 л.с. Это модернизированный двигатель, он оснащен технологией Suzuki DualJet, которая обеспечивает лучшую топливную экономичность и более низкий уровень выбросов. Агрегатироваться автомобиль будет либо 5-ступенчатой механикой, либо 4-ступенчатым автоматом.

Материалы по теме
Рама, свесы, два моста: лучшие внедорожники за 2,5 миллиона

Длина пятидверного Jimny не превысит четырех метров, а дорожный просвет, вероятно, составит 210 мм, как и у его трехдверной версии.

Пятидверку Jimny представят на предстоящей выставке Auto Expo 2023 в январе и будут позиционировать как автомобиль для семейного образа жизни.

Источник: Autocar professional

Фото: Unsplash

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Наше новое видео
Соллерс Арго и Атлант из Елабуги: без китайцев не обошлось
Тест Haval Dargo и Mitsubishi Outlander (видео)
На ней остановилась история: тест последней Волги

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров223
Оцените материал
0:0

Отзывы о Suzuki Jimny (2)

Suzuki 2011 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

В комментарии

Недостатки:

В комментарии

Комментарий:

Два охотника/рыболова + две кровати в стоке, или два колхозника + 9-ть мешков картошки. При 3000 тыс. об укладывается в паспорт, потом начинает жрать. Разбегается до 155 км/ч. Защита нужна там, где нет глины. В эконом варианте 480 км с  бака. Если качать колеса по табличке на двери — стошнит межд...

Написать отзыв

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: