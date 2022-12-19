Suzuki готовится к выпуску пятидверного Jimny

Maruti Suzuki готовит завод в Гургаоне к выпуску 5-дверного Jimny с первого квартала 2024 финансового года. С января 2021 года здесь производили трехдверную версию этого внедорожника Suzuki и экспортировали ее на рынки с левым и правым рулем, например, в Африку и на Ближний Восток.
Теперь сборочную линию перепрофилируют на производство пятидверного Jimny для Индии.
Jimny остается рамным внедорожником, и по этой причине он будет производиться на независимой сборочной линии на этом заводе, где также выпускают модели XL6, Ertiga и Eeco.
Jimny будет оснащаться 1,5-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем Suzuki, который развивает мощность 102 л.с. Это модернизированный двигатель, он оснащен технологией Suzuki DualJet, которая обеспечивает лучшую топливную экономичность и более низкий уровень выбросов. Агрегатироваться автомобиль будет либо 5-ступенчатой механикой, либо 4-ступенчатым автоматом.
Длина пятидверного Jimny не превысит четырех метров, а дорожный просвет, вероятно, составит 210 мм, как и у его трехдверной версии.
Пятидверку Jimny представят на предстоящей выставке Auto Expo 2023 в январе и будут позиционировать как автомобиль для семейного образа жизни.
- Крутой внедорожник за 2,5 миллиона: новый или б/у?
- «За рулем» можно смотреть на YouTube.
Источник: Autocar professional
Фото: Unsplash
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.
ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023