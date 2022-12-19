Suzuki готовится к выпуску пятидверного Jimny

Пятидверки будут выпускать в количестве до 6 тыс. единиц каждый месяц.

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Maruti Suzuki готовит завод в Гургаоне к выпуску 5-дверного Jimny с первого квартала 2024 финансового года. С января 2021 года здесь производили трехдверную версию этого внедорожника Suzuki и экспортировали ее на рынки с левым и правым рулем, например, в Африку и на Ближний Восток.

Теперь сборочную линию перепрофилируют на производство пятидверного Jimny для Индии.

Jimny остается рамным внедорожником, и по этой причине он будет производиться на независимой сборочной линии на этом заводе, где также выпускают модели XL6, Ertiga и Eeco.

Jimny будет оснащаться 1,5-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем Suzuki, который развивает мощность 102 л.с. Это модернизированный двигатель, он оснащен технологией Suzuki DualJet, которая обеспечивает лучшую топливную экономичность и более низкий уровень выбросов. Агрегатироваться автомобиль будет либо 5-ступенчатой механикой, либо 4-ступенчатым автоматом.

Длина пятидверного Jimny не превысит четырех метров, а дорожный просвет, вероятно, составит 210 мм, как и у его трехдверной версии.

Пятидверку Jimny представят на предстоящей выставке Auto Expo 2023 в январе и будут позиционировать как автомобиль для семейного образа жизни.

Источник: Autocar professional

Фото: Unsplash

