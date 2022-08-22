Крутой внедорожник за 2,5 миллиона: новый или б/у?

Чья харизма харизматичнее?
Есть такие автомобили, которые выбирают сердцем. Suzuki Jimny — из таких. Крохотный внедорожник с рамой, зависимыми подвесками и жестко подключаемым передним мостом — что-то менее практичное сложно найти. Но за свои два с половиной миллиона он чертовски мил.
За те же деньги есть еще один трехдверный внедорожник, который своей харизмой уделает любого, — Jeep Wrangler. У него тоже рама, жесткие мосты — еще и крыши нет! За два с небольшим миллиона можно найти Wrangler второго поколения (индекс TJ). Цену определяет не год выпуска, а состояние и количество доработок.
Мы разыскали практически серийный образец 1997 года выпуска, причем автомобиль был куплен новым в России.
Каковы на бездорожье?
Кто додумался поставить на Джимник обычные дорожные шины Dunlop Grandtrek? При покупке нужно сразу закладывать 70–80 тысяч на хорошие внедорожные покрышки размерности 205/75 R15. Ну или как минимум полтинник, если купить наш зубастый Cordiant.
Конечно, дорого! Хоть переставляй зубастые GoodRich с подержанного Джипа, если арки позволят. У Джимника сохранилась старая разболтовка колес (5×139,7 мм). И она совпадает не только с Джипом, но и со многими классическими внедорожниками, включая нашу Ниву.
Jeep Wrangler
Шинный вопрос важен и с эстетической точки зрения. Хотя даже без зубастых шин вау-эффект достигается. Jimny регулярно заставляет оборачиваться прохожих. Некоторые по незнанию интересуются: это Гелик?
Wrangler ни с кем не спутаешь — наследник Виллиса! Для привлечения внимания даже крышу снимать необязательно. Но красота красотой, а главное в другом: запачкаться они не боятся и лазить по самому серьезному бездорожью умеют. И чем дальше от асфальта, тем ярче становится каждый из них.
Suzuki Jimny
Jimny вполне дружелюбен и на ровных дорогах, если не разгоняться больше 120 км/ч, когда его начинает сдувать ветром.
А вот Jeep асфальта не любит совсем. Изначально весьма приблизительное следование курсу окончательно уничтожено большими колесами и небольшим лифтованием.