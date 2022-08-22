Крутой внедорожник за 2,5 миллиона: новый или б/у?

Новый - это Suzuki Jimny. Подержанный - Jeep Wrangler 1997 года. Оба трехдверные, оба рамные и оба харизматичные.

Чья харизма харизматичнее?

Есть такие автомобили, которые выбирают сердцем. Suzuki Jimny — из таких. Крохотный внедорожник с рамой, зависимыми подвесками и жестко подключаемым передним мостом — что-то менее практичное сложно найти. Но за свои два с половиной миллиона он чертовски мил.

За те же деньги есть еще один трехдверный внедорожник, который своей харизмой уделает любого, — Jeep Wrangler. У него тоже рама, жесткие мосты — еще и крыши нет! За два с небольшим миллиона можно найти Wrangler второго поколения (индекс TJ). Цену определяет не год выпуска, а состояние и количество доработок.

Мы разыскали практически серийный образец 1997 года выпуска, причем автомобиль был куплен новым в России.

Каковы на бездорожье?

Кто додумался поставить на Джимник обычные дорожные шины Dunlop Grandtrek? При покупке нужно сразу закладывать 70–80 тысяч на хорошие внедорожные покрышки размерности 205/75 R15. Ну или как минимум полтинник, если купить наш зубастый Cordiant.

Конечно, дорого! Хоть переставляй зубастые GoodRich с подержанного Джипа, если арки позволят. У Джимника сохранилась старая разболтовка колес (5×139,7 мм). И она совпадает не только с Джипом, но и со многими классическими внедорожниками, включая нашу Ниву.

Jeep Wrangler

Кресла-ковши очень удобны. Обивку из кожзама можно мыть из шланга.

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Шинный вопрос важен и с эстетической точки зрения. Хотя даже без зубастых шин вау-эффект достигается. Jimny регулярно заставляет оборачиваться прохожих. Некоторые по незнанию интересуются: это Гелик?

Wrangler ни с кем не спутаешь — наследник Виллиса! Для привлечения внимания даже крышу снимать необязательно. Но красота красотой, а главное в другом: запачкаться они не боятся и лазить по самому серьезному бездорожью умеют. И чем дальше от асфальта, тем ярче становится каждый из них.

Suzuki Jimny

Сиденья просты и удобны, хотя регулировок минимум. Сносно на втором ряду усядутся только дети.

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Jimny вполне дружелюбен и на ровных дорогах, если не разгоняться больше 120 км/ч, когда его начинает сдувать ветром.

А вот Jeep асфальта не любит совсем. Изначально весьма приблизительное следование курсу окончательно уничтожено большими колесами и небольшим лифтованием.

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