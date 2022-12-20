5 причин купить новый OMODA C5

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Космический дизайн, богатое оснащение, полный комплекс систем безопасности. Чем еще примечателен OMODA C5?

Причина №1 — дизайн

Снаружи автомобиль выгодно выделяет безрамочная решетка радиатора с россыпью кристаллов, спортивный скос «парящей» крыши, анимированные сигналы поворота, цветные акценты на кузове и колесных дисках. Заслуга футуристичного облика OMODA С5 принадлежит международной команде дизайнеров под руководством Стива Юма.

Причина №2 — мощность двигателя и низкий расход топлива

Здесь нужно отдать должное 1,5-литровому двигателю ACTECO мощностью 147 л.с. с турбокомпрессором Honeywell. Двигатель не только надежен за счет чугунного блока, но и невероятно экономичен. Расход топлива на каждые 100 километров пути составляет в загородном режиме 5,8 литра, в смешанном режиме — 7,1 литра и в городском — 9,5 литров. И это на 92-м бензине.

Причина №3 — богатое функциональное оснащение

Уже базовая комплектация JOY включает в себя обширный список оснащения: 18-дюймовые литые диски, светодиодные передние дневные ходовые огни и задние фонари, камера заднего вида и задние датчики парковки, комплекс систем безопасности, четыре подушки безопасности, круиз-контроль, обогрев передних сидений, рулевого колеса, лобового стекла, зеркал и форсунок стеклоомывателя, бесключевой доступ, дистанционный запуск двигателя и многое другое.

Причина №4 — комфортное управление

OMODA C5 отличается плавным и комфортным ходом. Это заслуга вариатора CVT25, который вошел в число лучших в рейтинге «ТОП-10 лучших в мире коробок передач» в 2021 году, составленном экспертным сообществом Академии автомобильной оценки Local Cup.

Причина №5 — наличие кроссовера в дилерском центре OMODA Кунцево

С кроссовером OMODA C5 можно не только лично познакомиться в салоне официального дилера OMODA ТЦ Кунцево, но и приобрести его на комфортных условиях:

Комфортные кредитные программы.

Выгодный Trade-in.

Постановка на учет в ГИБДД.

Автомобили уже в наличии с ПТС в разных цветах и комплектациях.

В OMODA Кунцево вы не только купите автомобиль мечты, но и сделаете это выгодно:

Москва, ул. Горбунова, д. 14

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