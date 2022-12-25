Знаки ограничения скорости на дорогах — не пора ли их проверить? — журнал За рулем

Знаки ограничения скорости на дорогах — не пора ли их проверить?

Опрос показал, что 47% идею поддерживают, но еще 47% относятся к ней скептически. Почему — объяснил наш эксперт.

Материалы по теме
Ограничения «40», «50» и «70» уберут с дорог

Недавно Совбез решил проверить, справедливы ли ограничения скорости на дорогах. За расстановку знаков отвечают местные власти, мнение ГИБДД при этом носит лишь совещательный характер.

В результате на некоторых дорогах вне всякой логики, частоколом расставлены знаки «40», «50» и «70», при этом дорожная ситуация никак не меняется, а камер фото- и видеофиксации, как правило, в таких местах много.

Мы провели опрос на эту тему и выяснили, что 47% наших читателей проверку поддерживают, считая, что знаки ограничения скорости порой установлены нелогично. Впрочем, еще 47% полагают, что одними разговорам дело и ограничится, никто ничего проверять не станет.

Материалы по теме
10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублейВозврат балльной системы для нарушителей ПДД — самое время?«За рулем» обзавелся стикерами в Viber

Знаки ограничения скорости на дорогах — не пора ли их проверить?

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор старейшего автомобильного журнала «За рулем»:

Знаки ограничения скорости на дорогах — не пора ли их проверить?
— Пока оценить эту инициативу сложно, мы слышим только общие слова: выработаны меры, запланированы мероприятия, отмечена необходимость… Но совершенно точно, что там, где можно ехать 90 км/ч, не должен стоять знак 60 км/ч — надо перестать «кошмарить» водителей.

Сам много времени нахожусь за рулем: и вот только что был знак 90 км/ч, а теперь 60 км/ч, потом 40 км/ч, а визуально на дороге ничего не меняется! Зато камер поблизости очень много. Вот это вызывает удивление. Ведь главная задача камеры — не выписать штраф, а предотвратить ДТП. Если она не выписала ни одного штрафа и на этом участке не произошло ни одного ДТП, то она себя оправдала. Это главная цель государства. Но эта задача идет вразрез с интересом частного оператора. Если он установил камеру, следит за ней и обслуживает, обновляет софт и так далее, а она не выписала ни одного штрафа — она убыточна.

Материалы по теме
В России серьезно подорожает техосмотр. Но не везде

Вот здесь мы не найдем консенсуса, всегда операторы будут продвигать камеры в тех местах, где выгодно собирать штрафы. А цель государства размещать камеры там, где они необходимы для снижения аварийности. Это главный камень преткновения всей этой системы.

А от Совбеза хотелось бы добиться конкретики: что будет делаться, когда, в какие сроки? Чтобы не забыли про эту инициативу. Ведь навести порядок со знаками ограничения скорости и расстановкой камер на дорогах можно было уже давно.

Фото: Depositphotos

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Наше новое видео
Нивы и УАЗы стали лучшим подарком бойцам СВО
Первый тест нового Москвича 3 (видео)
Новый Exeed TXL: тест в российской глубинке

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров257
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: