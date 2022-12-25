Опрос показал, что 47% идею поддерживают, но еще 47% относятся к ней скептически. Почему — объяснил наш эксперт.

Недавно Совбез решил проверить, справедливы ли ограничения скорости на дорогах. За расстановку знаков отвечают местные власти, мнение ГИБДД при этом носит лишь совещательный характер.

В результате на некоторых дорогах вне всякой логики, частоколом расставлены знаки «40», «50» и «70», при этом дорожная ситуация никак не меняется, а камер фото- и видеофиксации, как правило, в таких местах много.

Мы провели опрос на эту тему и выяснили, что 47% наших читателей проверку поддерживают, считая, что знаки ограничения скорости порой установлены нелогично. Впрочем, еще 47% полагают, что одними разговорам дело и ограничится, никто ничего проверять не станет.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор старейшего автомобильного журнала «За рулем»:

Сам много времени нахожусь за рулем: и вот только что был знак 90 км/ч, а теперь 60 км/ч, потом 40 км/ч, а визуально на дороге ничего не меняется! Зато камер поблизости очень много. Вот это вызывает удивление. Ведь главная задача камеры — не выписать штраф, а предотвратить ДТП. Если она не выписала ни одного штрафа и на этом участке не произошло ни одного ДТП, то она себя оправдала. Это главная цель государства. Но эта задача идет вразрез с интересом частного оператора. Если он установил камеру, следит за ней и обслуживает, обновляет софт и так далее, а она не выписала ни одного штрафа — она убыточна.

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Вот здесь мы не найдем консенсуса, всегда операторы будут продвигать камеры в тех местах, где выгодно собирать штрафы. А цель государства размещать камеры там, где они необходимы для снижения аварийности. Это главный камень преткновения всей этой системы.

А от Совбеза хотелось бы добиться конкретики: что будет делаться, когда, в какие сроки? Чтобы не забыли про эту инициативу. Ведь навести порядок со знаками ограничения скорости и расстановкой камер на дорогах можно было уже давно.

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