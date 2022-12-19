На дорогах появятся экраны для водителей с данными по 9 параметрам

Так, в рамках программы предлагают установить на дорогах информационные табло с данными минимум по девяти параметрам, в том числе о погодных условиях, ремонтных работах и ситуации на дорогах в целом.
С их помощью водители смогут выбрать оптимальный маршрут и объехать пробки.
Табло с изменяющейся информацией установят на магистральных городских дорогах и улицах общегородского значения с непрерывным движением (где нет регулируемых перекрестков, пешеходных переходов) и обеспечат охват таких дорог и улиц в объеме не менее 50% их протяженности.
Работа по внедрению ИТС ведется в городских агломерациях с населением свыше 300 тысяч человек. В программе принимают участие 49 городов из 42 регионов, в том числе из Башкирии, Бурятии, Удмуртии, Чувашии, Якутии, Алтайского, Забайкальского, Красноярского и Хабаровского краев, Белгородской, Воронежской, Калужской, Кемеровской, Кировской и Курской областей.
Из-за значительного роста трафика в городах потребовались новые решения для безопасности и комфорта людей.
В федеральном бюджете на эти цели в следующем году предусмотрено более 5 млрд рублей.
- Владельцев дорог обяжут отчитываться о ремонтах, перекрытиях и жалобах россиян.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube.
Источник: сайт Правительства России
Фото: Depositphotos
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