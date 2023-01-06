Лишили прав ни за что! Это может произойти с любым водителем

Не увидев повреждения на своем автомобиле после (якобы) аварии, водитель просто уехал, за что позже был лишен прав. Пришлось судиться.

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Водитель Renault Logan, услышав автомобильные гудки, остановился. Его обогнал водитель на Lada Largus и стал утверждать, что тот повредил его машину.

Поскольку водитель Логана никаких повреждений на своем автомобиле не заметил, он сфотографировал обе машины и уехал, решив, что ДТП не было.

Водитель Ларгуса вызвал ГИБДД, и сотрудники составили на владельца Рено протокол об административном правонарушении. Мировой суд признал водителя виновным по ч. 2 ст. 12.27 КоАП («Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием») и лишил прав на год.

В качестве доказательств предъявили протокол, схему места аварии, фото повреждений Lada Largus и показания ее владельца.

Водитель Логана с этим не согласился и обжаловал решение в Мытищинском горсуде Московской области. Но там отказали в удовлетворении иска. Суд отметил, что в деле нет доказательств, что аварии не было, и водитель просто хочет избежать ответственности.

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Но в Первом кассационном суде общей юрисдикции (дело № 16–4416/2022) отметили тот факт, что, согласно рапорту инспектора ГИБДД, у Ларгуса повреждена решетка радиатора переднего бампера, но на Renault повреждений нет. И из этого нельзя сделать вывод, что Ларгус был поврежден в результате именно этой аварии, а не раньше.

Решение суда

Поэтому Кассационный суд отменил решение нижестоящего суда и направил дело на новое рассмотрение. Мытищинский горсуд Московской области, рассмотрев дело повторно, решение мирового суда отменил и освободил владельца Логана от ответственности.

Источник: Право.ру

Фото: Василий Кузьмиченок/ТАСС