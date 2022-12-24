Мужчина придумал способ обогнать московские пробки (видео) — журнал За рулем

Мужчина придумал способ обогнать московские пробки (видео)

Случай произошел на МКАДе.

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После обильного снегопада Москву сковали заторы из автомобилей. Один из водителей просто бросил машину и пошел вперед, потому что пункт назначения, судя по его словам, был недалеко.

«Иду пешком. Два километра, пишет навигатор. Делать нечего», — сказал автор видео.

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«Изнеженные москвичи.... 2 км, это 15 минут небыстрым шагом. И никто не умер», «Это лишний раз доказывает, что, какая бы не была машина: хоть »Запорожец”, хоть какая-то самая дорогая, перед зимними пробками все равны», — пишут комментаторы в соцсетях.

Видео было снято, когда в Москве выпала треть месячной нормы осадков за один день — 15 мм. Высота сугробов в столице достигла рекорда 1943 года — 39 см.


Источник: Группа во Вконтакте «Последние новости», msk1.ru

Фото: YouTube

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