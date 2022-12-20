АВТОВАЗ представит свой электромобиль уже в этом году — журнал За рулем

АВТОВАЗ представит свой электромобиль уже в этом году

Созданный прототип покажут в Ижевске.

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Прототип электромодели Lada Largus готов и будет презентован до конца 2022 года. Как сообщил президент АВТОВАЗа Максим Соколов, уровень локализации электрокара будет не меньше 50%.

«Работаем над новыми моделями автомобилей, в том числе созданием собственного отечественного электромобиля. Уровень локализации этого автомобиля составит более 50%, или, если опираться на нормативную базу Минпромторга, 3600 баллов, то есть уровень локализации будет больше, чем любые другие автомобили, которые производились в РФ другими автоконцернами, за исключением бренда Lada», — отметил он.

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Ранее глава АВТОВАЗа назвал сроки возобновления производства обычной Lada Largus: на конвейере она появится не раньше сентября следующего года.

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Источник: Россия 24

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Largus (11)

LADA 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Вестимость, подвеска

Недостатки:

Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.

Комментарий:

Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам...

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