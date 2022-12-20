АВТОВАЗ представит свой электромобиль уже в этом году

Прототип электромодели Lada Largus готов и будет презентован до конца 2022 года. Как сообщил президент АВТОВАЗа Максим Соколов, уровень локализации электрокара будет не меньше 50%.
«Работаем над новыми моделями автомобилей, в том числе созданием собственного отечественного электромобиля. Уровень локализации этого автомобиля составит более 50%, или, если опираться на нормативную базу Минпромторга, 3600 баллов, то есть уровень локализации будет больше, чем любые другие автомобили, которые производились в РФ другими автоконцернами, за исключением бренда Lada», — отметил он.
Ранее глава АВТОВАЗа назвал сроки возобновления производства обычной Lada Largus: на конвейере она появится не раньше сентября следующего года.
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Источник: Россия 24
Фото: АВТОВАЗ