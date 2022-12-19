Названа точная дата возобновления производства Lada Largus

Производство этой модели АВТОВАЗ неоднократно прекращал.

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Возобновить выпуск коммерческой модели Lada Largus на заводе в Тольятти АВТОВАЗ намерен в сентябре 2023 года.

Производство Largus приостанавливалось несколько раз с апреля этого года из-за дефицита комплектующих. Ее выпуск возобновляли в июле — с конвейера сошло 1,8 тыс. автомобилей, собранных из накопленных за время простоя компонентов.

«Мы планируем расширить линейку производства наших автомобилей: и автомобилей Vesta, и традиционных автомобилей для класса LCV Largus с сентября следующего года, также работаем над новыми моделями автомобилей, в том числе созданием собственного отечественного электромобиля», — поделился президент компании Максим Соколов.

Ранее АВТОВАЗ озвучивал планы перезапустить производство Lada Largus до конца 2022 года, но теперь стало понятно, что сроки переносятся.

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Источник: Россия 24

Фото: «За рулем», depositphotos.com