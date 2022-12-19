Названа точная дата возобновления производства Lada Largus — журнал За рулем

Названа точная дата возобновления производства Lada Largus

Производство этой модели АВТОВАЗ неоднократно прекращал.

Материалы по теме
Названа идеальная машина для зимы

Возобновить выпуск коммерческой модели Lada Largus на заводе в Тольятти АВТОВАЗ намерен в сентябре 2023 года.

Производство Largus приостанавливалось несколько раз с апреля этого года из-за дефицита комплектующих. Ее выпуск возобновляли в июле — с конвейера сошло 1,8 тыс. автомобилей, собранных из накопленных за время простоя компонентов.

Материалы по теме
10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублейВозврат балльной системы для нарушителей ПДД — самое время?«За рулем» обзавелся стикерами в Viber

«Мы планируем расширить линейку производства наших автомобилей: и автомобилей Vesta, и традиционных автомобилей для класса LCV Largus с сентября следующего года, также работаем над новыми моделями автомобилей, в том числе созданием собственного отечественного электромобиля», — поделился президент компании Максим Соколов.

Ранее АВТОВАЗ озвучивал планы перезапустить производство Lada Largus до конца 2022 года, но теперь стало понятно, что сроки переносятся.

  • «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме
«За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР

Требуется 7 тыс. шин популярных размеров

Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Россия 24

Фото: «За рулем», depositphotos.com

Наше новое видео
Соллерс Арго и Атлант из Елабуги: без китайцев не обошлось
Тест Haval Dargo и Mitsubishi Outlander (видео)
На ней остановилась история: тест последней Волги

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров53
Оцените материал
0:0

Отзывы о LADA Largus (11)

LADA 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Вестимость, подвеска

Недостатки:

Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.

Комментарий:

Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам...

Написать отзыв

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: